Захарова назвала дело Гунько знаковым для судебной системы Канады

Захарова: Решение по делу Гунько станет знаковым для судебной системы Канады

Tекст: Валерия Городецкая

Сейчас в суде Эдмонтона рассматривают иск о возобновлении деятельности фонда, названного именем Гунько и связанного с институтом украинских исследований Университета Альберты, передает РИА «Новости». Исход судебного процесса может отразиться и на других пожертвованиях университету от бывших членов дивизии СС, общая сумма которых оценивается примерно в 1,1 млн долларов.

«Посмотрим, хватит ли у вуза желания и воли самоочиститься от капиталов, полученных от повинных в геноциде советского народа бывших эсесовцев. Итоговое решение суда также будет рассматриваться как знаковое для всей судебной системы Канады», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

В сентябре 2023 года в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте страны.

Глава СК России Александр Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек.