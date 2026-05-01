Захарова назвала дело Гунько знаковым для судебной системы Канады

Захарова: Решение по делу Гунько станет знаковым для судебной системы Канады
Решение по делу о попытке восстановления фонда имени нациста Ярослава Гунько станет показательным для всей судебной системы Канады, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Сейчас в суде Эдмонтона рассматривают иск о возобновлении деятельности фонда, названного именем Гунько и связанного с институтом украинских исследований Университета Альберты, передает РИА «Новости». Исход судебного процесса может отразиться и на других пожертвованиях университету от бывших членов дивизии СС, общая сумма которых оценивается примерно в 1,1 млн долларов.
«Посмотрим, хватит ли у вуза желания и воли самоочиститься от капиталов, полученных от повинных в геноциде советского народа бывших эсесовцев. Итоговое решение суда также будет рассматриваться как знаковое для всей судебной системы Канады», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
В сентябре 2023 года в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте страны.
Глава СК России Александр Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек.