Президент Украины Зеленский приветствовал в парламенте Канады служившего в дивизии СС «Галиция» украинского националиста

Tекст: Антон Никитин

Один из снимков, сделанных во время выступления Зеленского в канадском парламенте в пятницу, подписан: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду», передает ТАСС.

В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

Дивизия СС «Галиция» (также известна как «Галичина») была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года украинские националисты сдались войскам Британии и США.