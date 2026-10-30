Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары
Песков назвал целью спецоперации лишение Киева возможности наносить удары
Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью лишить киевские власти возможности атаковать российскую территорию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, целью боевых действий является обеспечение безопасности российских объектов, передает РИА «Новости». «Мы ведем СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары. И мы достигаем таким образом своих целей», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об атаках на нефтеперерабатывающие заводы.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что попытки Вооруженных сил Украины наносить удары по российским НПЗ не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта.
Представитель Кремля также добавил, что российская делегация не планирует поднимать тему ударов по НПЗ на предстоящих переговорах в Абу-Даби. Песков пояснил, что Москва не станет инициировать обсуждение этого вопроса, так как российские военные самостоятельно противодействуют подобным атакам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков назвал планируемые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной решающими для судьбы происходящих событий. Он заявил об отсутствии точной даты проведения встречи.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость продолжения спецоперации после попытки массированной атаки украинских беспилотников на Москву.