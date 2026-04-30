Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России
Российский император Александр III был прав, заявляла, что у России в союзниках только армия и флот, заявил зампред Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание.Первые».
По словам политика, ход истории показал ошибочность надежд на союзнические отношения для России, передает РИА «Новости».
Медведев напомнил известную фразу Александра III: «Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники – армия и флот». Он подчеркнул, что развитие событий опровергло иллюзии многих людей относительно возможности построения прочных союзов с другими странами.
Медведев также заявил, что европейцы желают кончины России. Он отметил, что после конфликта на Кавказе пытался наладить устойчивые отношения с европейскими политиками, будучи президентом, но был разочарован итогом.
Медведев добавил, что европейцы не понимают российскую сторону, не хотят слышать ее аргументов и, по его словам, «желают кончины нашего государства». Политик подчеркнул, что такой подход Запада стал очевиден в последние годы.
