Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью
Новый грандиозный инфраструктурный проект будет создаваться в России. Речь идет о строительстве моста на остров Сахалин –идее, которая обдумывалась еще с середины XX века. Почему именно сегодня мост на Сахалин получил особую актуальность, какое влияние он окажет на весь Дальний Восток – и что нужно, чтобы он окупился?
Владимир Путин выступил за возвращение к вопросу о строительстве моста на Сахалин. Во время онлайн-встречи с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко президент заявил, что при наличии моста на самом острове развитие пойдет «другими темпами». Президент отметил, что с учетом крупных инвестиционных проектов, планируемых в регионе, меняется и грузовая база. «Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком», – сказал глава государства. Таким образом, фактически решение о строительстве моста принято.
«Большая» стратегия
Проект строительства железнодорожного моста на Сахалин и увязки железных дорог острова с «большой землей» имеет ясную геостратегическую задачу. Это – преодоление экономической и транспортной обособленности острова. Задачей является резкое усиление позиций России в военно-политическом плане не только на Сахалине, но и в обширном регионе российского Дальнего Востока – от Чукотки и до Южных Курил.
Конечно, в сложившейся геополитической реальности можно сразу отложить в «долгий ящик» строительство транзитного коридора через пролив Лаперуза до японского Хоккайдо. Сегодня недружественность Японии к России уже трудно отличима от открытой враждебности, что явно закрывает возможность для любых российско-японский транзитных проектов. В свое время мост на Сахалин обосновывался созданием звена именно для такой глобальной связки с Японией.
Сегодня реальность диктует совсем иные задачи – например, формирование единого и непрерывного железнодорожного хода от материковой России до сахалинских портов, после чего на морской логистике «повиснет» только переброска любых грузов, включая военные, по направлению Сахалин-Южные Курилы. Сейчас эта логистика не только сложней, дольше и дороже для условий мирного времени, но и на порядок опаснее для времени военного или предвоенного.
Напомним, что именно в такой крайне неприятной ситуации оказалась Российская Империя в январе 1904 года.
В момент начала Русско-японской войны строящийся Транссиб еще не был сомкнут в районе Байкала, и вся логистика русской армии оказалась крайне неэффективной. В итоге именно невозможность быстрой переброски свежих сил и военного имущества на Дальний Восток оказалась одним из решающих факторов проигрыша России в той войне.
Иначе говоря, проект строительства железной дороги на Сахалин кроме экономической и социальной составляющей имеет и скрытое, но очень важное военно-стратегическое значение. Оно диктуется резко изменившейся международной обстановкой и новым положением России в современном мире.
Технологические особенности и цена
Во времена СССР уже предпринималась попытка соединения Сахалина и «большой земли» – в 1950 году с идеей соединения острова с материком железной дорогой выступил Иосиф Сталин. Зимой Татарский пролив, отделяющий Сахалин от материка, замерзает, а в штормовую погоду остров вообще недоступен из суровых морских погодных условий. Поэтому при рассмотрении вариантов с паромной переправой, мостом и тоннелем через пролив при СССР был выбран тоннельный вариант как наиболее надежный при доступном тогда уровне технологий. В качестве места постройки тоннеля был выбран пролив Невельского – самое узкое место Татарского пролива.
Секретным постановлением Совмина СССР от 5 мая 1950 было принято решение о сооружении железнодорожного тоннеля и резервного морского парома. Строительство тоннельного перехода на Сахалин осуществлялось силами МВД СССР и велось заключенными, но после смерти Сталина и массовой амнистии заключенных работы по всему проекту были свернуты.
В современном проекте от строительства тоннеля под проливом Невельского решили отказаться в пользу моста.
Последняя опубликованная редакция проектных документов по строительству транспортного перехода предусматривает использование маршрута от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино к проливу Невельского, а затем к станции Ныш на Сахалине. В таком варианте новая железная дорога будет иметь протяженность в 585 км, включая 6-километровый мост через пролив.
Стоимость строительства новой дороги оценивалась ОАО РЖД в 540,3 млрд руб. без НДС, из которых постройка моста обойдется в 252,8 млрд руб. Кроме расходов на строительство материковой части дороги и моста через пролив, РЖД нужно вложить 92,1 млрд руб. в железные дороги Сахалина.
Ну и, наконец – экономика
Но разумеется, мост нужен для транспортировки, и не только чего-либо военного, но в первую очередь торговых грузов. Причем грузопоток для моста такого масштаба тоже должен быть соответствующим. В раннем технико-экономическом обосновании по строительству транспортного перехода на Сахалин говорилось, что к 2030 году в инерционном сценарии и без дальнейшего развития портовой инфраструктуры острова загрузка новой железной дороги составит лишь 8,5 млн т. Это крайне мало.
Поэтому в рамках развития экономики Сахалина на острове предполагается построить новый глубоководный порт. Он позволит привлечь до 23,4 млн тонн генеральных грузов с Восточного полигона, до 10 млн тонн угля из Монголии и до 5 млн т контейнерных грузов.
Сейчас единственным глубоководным портом на Сахалине является терминал по перевалке нефти и СПГ в Пригородном, в 15 км от Корсакова, который не имеет связи с железными дорогами острова. Остальные потенциальные локации для размещения глубоководного порта на Сахалине либо зажаты в городской застройке как в Корсакове, Холмске и Невельске, либо же тоже отрезаны от железнодорожной инфраструктуры, как порт Шахтерск Восточной горнорудной компании (ВГК). На сегодняшний день ВГК имеет планы по экспортной перевалке 20 млн т местного каменного угля.
- Эксперт: Развитие Дальнего Востока идет при усиленном внимании президента
- Опубликованы архивные документы о создании японцами нацдвижения на Сахалине
- Губернатор Лимаренко: Сахалин – это билет в будущее
Однако именно «сужение» Сахалина в средней части острова между Шахтерском и Поронайском выглядит наиболее перспективным местом для постройки нового глубоководного порта. Во-первых, именно в этой части острова расположена узловая станция Арсентьевка, где сходятся две основные ветки Сахалинской железной дороги. Во-вторых, эта часть острова богата полезными ископаемыми, в первую очередь — каменными углями, что формирует надежный экспортный грузопоток в непосредственной близости от будущего порта. И, наконец, в-третьих, залив Терпения возле Поронайска и Татарский пролив возле Шахтерска имеют достаточные глубины для постройки нового глубоководного порта.
Концепция строительства порта в Поронайске или Шахтерске с терминалом на 24 млн т угля в год обеспечивает устойчивость такого портового проекта и позволяет привлечь в такой инфраструктурный район, уже завязанный на общую сеть железных дорог России, дополнительный грузопоток. Такой подход может в перспективе увеличить мощность такого глубоководного порта до 50 млн т. Это будет уже вполне достаточно, чтобы дополнительные объемы грузов обеспечили окупаемость новой железной дороги на Сахалин.