Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.3 комментария
Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
Президент России Владимир Путин считает, что мост между Сахалином и материковой частью страны необходим, об этом глава государства сказал на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее Путин заслушал доклады главы МЧС, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям.