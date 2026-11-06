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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    6 ноября 2026, 09:40 • Новости дня

    IT-эксперт заявил об отсутствии настоящего искусственного интеллекта

    Эксперт Корнейчук сравнил современные нейросети с продвинутой системой Т9

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мораторий на открытие центров обработки данных в США не остановит технологический прогресс, поскольку до создания настоящего общего искусственного интеллекта еще очень далеко, заявил IT-эксперт Илья Корнейчук.

    Мораторий на открытие центров обработки данных в США после победы Демократической партии на промежуточных выборах не помешает развитию профильных технологий. Современные модели еще не достигли уровня, на котором можно было бы говорить об общем искусственном интеллекте, сказал Корнейчук телеканалу 360.

    «Никакого искусственного интеллекта не существует. И на данный момент нет никаких признаков того, что он появится в ближайшее время», – заявил Корнейчук.

    Специалист отметил, что создатели нейросетей уже использовали для их обучения все знания, накопленные человечеством. По его словам, применяемые сегодня алгоритмы представляют собой лишь рассуждающие генеративные модели, не способные самостоятельно понимать и принимать решения.

    Корнейчук добавил, что современные нейросети активно помогают программистам, беря на себя часть задач, и по своей сути напоминают очень продвинутую систему T9, однако до появления настоящего общего искусственного интеллекта разработчикам еще далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости эффективного использования технологий искусственного интеллекта.

    Во вторник крупнейшие технологические компании создали специальные оперативные штабы для борьбы со сгенерированной ИИ дезинформацией на промежуточных выборах в США.

    В сентябре в Калифорнии подали судебный иск против ведущих технологических компаний из-за предполагаемого сговора с целью замедления развития искусственного интеллекта.

    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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    5 ноября 2026, 23:18 • Новости дня
    Биржевой индекс Nasdaq рухнул более чем на 5% из-за пересмотра перспектив ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Котировки электронной биржи Nasdaq по итогам торговой сессии упали более чем на 5% на фоне массовой распродажи акций инвесторами, пересматривающими вложения в сферу искусственного интеллекта.

    Падение котировок спровоцировано опасениями по поводу замедления развития инфраструктуры дата-центров после промежуточных выборов в США. В результате индекс Nasdaq вошел в зону коррекции, пишет Wall Street Journal.

    На фоне распродажи индекс Dow Jones потерял около 1750 пунктов, а S&P 500 снизился на 4%, показав худший результат с апреля 2025 года. Инвесторы массово переводят средства в казначейские облигации, доходность десятилетних бумаг упала до минимума с 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта.

    Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, обернувшиеся победой демократов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

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    3 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Глазьев обвинил руководителей IT-компаний в формировании технофашизма

    Глазьев: Крупнейшие IT-компании используют ИИ для глобального господства

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев предупредил о возникновении технологического фашизма, который продвигают руководители крупнейших IT-компаний с помощью искусственного интеллекта.

    «Возник технофашизм в составе руководителей крупнейших IT-компаний, которые пытаются использовать искусственный интеллект для достижения глобального господства через всеобъемлющий контроль, тотальный шпионаж и применение точного оружия против своих недругов», – заявил Глазьев на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Политик добавил, что применение искусственного интеллекта в подобных целях позволяет организаторам избегать какой-либо ответственности за свои действия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта.

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе из-за развития нейросетей.

    Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук обвинил западные страны во внедрении технофашизма под прикрытием развития технологий.

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    3 ноября 2026, 22:32 • Новости дня
    NYT узнала, как техногиганты помогают на выборах в США смирять ИИ

    NYT: Техногиганты создали штабы для борьбы с дезинформацией ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI и Anthropic, создали специальные оперативные штабы для борьбы с дезинформацией на промежуточных выборах в США, сгенерированной искусственным интеллектом.

    В одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско сформирована команда для круглосуточного мониторинга ситуации, пишет The New York Times.

    «В 2024 году наиболее доступной технологией был текстовый мониторинг. Мы больше не просто отслеживаем текст», – заявил руководитель отдела гражданских и стратегических рисков в OpenAI Джош Лоусон.

    Среди потенциальных угроз называются дипфейки, кибератаки и операции по оказанию влияния. Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, также открыла «оперативные штабы» в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) тоже заявили о намерении бороться с вредоносным контентом.

    Эксперты предупреждают, что ИИ создал новые способы подрыва доверия к избирательному процессу. При этом социальные сети ранее сократили команды по борьбе с дезинформацией под давлением политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил, что избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования.

    Рост расходов на ИИ спровоцировал сомнения в будущих доходах Anthropic, OpenAI и Google.

    На прошлой неделе нейросеть Claude от компании Anthropic без команды человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

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    4 ноября 2026, 15:37 • Новости дня
    Греф подготовил доклад Путину об ИИ для обработки обращений граждан

    Кремль: Греф расскажет Путину о применении ИИ для обработки обращений граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф на совещании президента России Владимира Путина с правительством расскажет о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

    В четверг глава государства проведет совещание с кабинетом министров. Там председатель правления Сбербанка Герман Греф представит доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу над обращениями граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Применение новых технологий включает в себя масштабное совершенствование системы подготовки к прямой линии президента в текущем году. Использование нейросетей должно существенно оптимизировать анализ поступающих от населения сообщений и повысить эффективность обратной связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно о планах президента России Владимира Путина обсудить с членами правительства промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В прошлом месяце Герман Греф заявил о необходимости радикальных изменений роли государства из-за развития искусственного интеллекта.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об использовании нейросетей для сбора и обработки вопросов к российскому лидеру.

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    4 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Юрист объяснил правила возврата не соответствующего ИИ-картинке товара

    Юрист Соловьев: Не соответствующий ИИ-изображению товар можно вернуть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Покупатель имеет право вернуть покупку, если ее изображение было сгенерировано нейросетью и вводит в заблуждение, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    «Такой товар можно вернуть, и тут неважно, кто сгенерировал – нейросеть, искусственный интеллект или человек это сделал», – заявил Соловьев RT.

    Он отметил, что недостоверная картинка нарушает закон «О защите прав потребителей».

    Покупатель вправе потребовать замену на аналогичную модель, соразмерное уменьшение цены, устранение недостатков или возврат денег. Если возникли дополнительные убытки, можно запросить их возмещение, а также компенсацию морального ущерба.

    При несоответствии товара описанию Соловьев посоветовал сразу отказаться от него в пункте выдачи. Если покупка уже забрана, на возврат отводится семь дней, а без письменной информации от продавца о порядке возврата – до трех месяцев.

    При наличии гарантии претензии принимаются в течение гарантийного срока, а без нее – в пределах двух лет. Для возврата следует собрать доказательства: скриншоты карточки товара, фото и видео реальной вещи, упаковки и переписку с продавцом.

    Деньги должны быть возвращены в течение 10 дней после проверки качества. В случае отказа юрист рекомендовал обращаться в Роспотребнадзор и суд, подчеркнув, что до возврата товаром нельзя пользоваться для сохранения его внешнего вида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Минэкономразвития предложило изменить правила возврата товаров через маркетплейсы. В прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений прав потребителей на маркетплейсах.

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    4 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    OpenAI купила стартап Pierre Computer для конкуренции с Microsoft

    Axios: OpenAI приобрела стартап Pierre Computer для конкуренции с GitHub

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI договорилась о приобретении разработчика инструментов для программирования Pierre Computer на фоне усиления конкуренции с сервисом GitHub.

    Разработчик ChatGPT приобретет создателя инструментов для программирования Pierre Computer на фоне усиления конкуренции с принадлежащей Microsoft платформой GitHub, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    «OpenAI приобретет Pierre Computer, стартап, разрабатывающий инструменты для программистов, технологии которого уже интегрированы в Codex», – отмечается в публикации.

    Компания планирует интегрировать функцию хранения кода стартапа в собственную платформу для кодирования. Финансовые условия сделки не раскрываются, при этом проекты Pierre Computer с открытым исходным кодом останутся открытыми.

    Платформа Microsoft сталкивается с техническими сбоями, а ее инфраструктура изначально создавалась для работы людей, а не агентов искусственного интеллекта, указывает Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    Глава OpenAI Сэм Альтман заявил о полной неожиданности колоссального успеха ChatGPT.

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    3 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    Бывший министр армии США стал советником в OpenAI

    Бывший министр армии США Дрисколл стал старшим советником в OpenAI

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI назначила бывшего министра армии США Дэниела Дрисколла старшим советником по модернизации в сфере национальной безопасности.

    «В рамках своей должности Дэн будет консультировать наших партнеров из государственного и частного секторов по вопросам модернизации политических и стратегических решений, позволяющей раскрыть практический потенциал искусственного интеллекта для укрепления национальной безопасности, а также содействовать тому, чтобы развитие искусственного интеллекта во всем мире соответствовало демократическим принципам», – сообщила пресс-служба компании.

    Дрисколл занимал пост министра армии США с февраля 2025 года по сентябрь 2026 года. В августе газета The Wall Street Journal сообщила о его отставке. По данным Axios, причиной ухода стали разногласия с главой Пентагона Питом Хегсетом.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп включил Дрисколла в делегацию по урегулированию на Украине. В феврале он участвовал в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Женеве, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданский министр армии США Дэниел Дрисколл подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом.

    В марте глава отдела робототехники Кейтлин Калиновски ушла из OpenAI из-за несогласия с соглашением компании и Пентагона о внедрении искусственного интеллекта в военную секретную сеть.

    В прошлом году шеф Пентагона Пит Хегсет исключил Дэниела Дрисколла из переговорного процесса по Украине.

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    5 ноября 2026, 02:29 • Новости дня
    Минобрнауки отказалось отменять письменные дипломные работы

    Минобрнауки: Планов отказываться от письменных дипломных работ нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские вузы сами определяют формат выпускной работы, планов отказываться от письменных дипломов нет, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

    Форматом может быть как классическая работа, так и защита стартапа, передает РИА «Новости».

    «Сегодня сам университет определяет, в какой форме организовать выпускную квалификационную работу. Есть такие проекты, как «Стартап как диплом», например, он не предусматривает вообще письменных работ. Это на усмотрение вуза, и это так и останется», – пояснил Могилевский, комментируя влияние искусственного интеллекта на учебный процесс.

    Он добавил, что при защите письменных работ необходимо сохранить устную коммуникацию. По словам замминистра, опытный преподаватель по первым словам студента способен определить, использовался ли искусственный интеллект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в вузах начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ. Летом министр  Фальков заявил об утрате традиционным форматом дипломных работ актуальности. В мае он предупреждал об отмене традиционных дипломов в вузах из-за развития технологий ИИ.

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    5 ноября 2026, 20:50 • Новости дня
    Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на праздновании 25-летия Росфинмониторинга заявил о необходимости эффективного использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

    Российский лидер указал на важность эффективного применения аналитических инструментов и активного внедрения современных технологий, передает РИА «Новости».

    «Ваша задача – видеть, что называется, видеть на дальних подступах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин вручил государственные награды отличившимся сотрудникам Росфинмониторинга.

    В воскресенье президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы по финансовому мониторингу с 25-летием ведомства.

    В прошлом месяце президент призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

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    5 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сбербанк стал одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент Владимир Путин.

    «Сбер, безусловно, является одним из наших лидеров по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта и по использованию, а это такое важное, я бы сказал, благородное направление оказания практической помощи людям», – заявил Путин.

    Об этом он рассказал в четверг на совещании с членами правительства по видеосвязи, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин собрал совещание с правительством об использовании искусственного интеллекта для работы с обращениями россиян.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад Путину на эту тему.

    На прошлой неделе Путин заявил о наличии в России всех компонентов для развития ИИ.

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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Глава Европарламента призвала не доверять нейросетям написание поправок

    Politico: Глава Европарламента призвала депутатов не писать поправки через ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского парламента Роберта Метсола посоветовала евродепутатам избегать чрезмерного использования чат-ботов на основе искусственного интеллекта при подготовке официальных документов.

    Евродепутатам следует проявлять осторожность при привлечении нейросетей к работе над юридическими текстами, пишет Politico.

    «Подготовка поправок с помощью искусственного интеллекта не может заменить конструктивных дебатов с коллегами-депутатами», – заявила Метсола на конференции в Европарламенте по использованию новых технологий.

    Глава Европарламента подчеркнула недопустимость полного делегирования юридических изысканий чат-ботам. Политик призвала парламентариев обязательно декларировать применение искусственного интеллекта при создании документов, отмечает ТАСС.

    Ответственность за итоговый текст всегда несет его автор вне зависимости от задействованных инструментов, напомнила Метсола. В настоящий момент Европейский парламент занимается созданием собственной нейросети, с помощью которой депутаты в будущем должны будут готовить ключевые тексты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

    В июне европейские чиновники начали применять нейросети для проверки соответствия законодательства стран-кандидатов базовым правовым нормам Евросоюза.

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    4 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Бойцы «Севера» сбили более 70 дронов ВСУ под Харьковом перехватчиками с ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки войск «Север» за октябрь ликвидировали в Харьковской области более 70 украинских беспилотников самолетного типа с помощью дронов-перехватчиков с ИИ, сообщил офицер с позывным Карта.

    Для ликвидации целей российские военные применили FPV-перехватчики с осколочно-фугасной боевой частью, а также дроны «Елка» с автоматическим захватом цели, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Специалисты БПС и мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за октябрь уничтожили более 70 ударных и разведывательных БПЛА ВСУ самолетного типа в Харьковской области», – добавил он.

    По его словам, системы противовоздушной обороны круглосуточно следят за небом и оперативно передают данные командованию. Помимо расчетов беспилотников дежурство несут мобильные огневые группы.

    Офицер добавил, что позиции перехватчиков находятся у линии боевого соприкосновения. Это позволяет сбивать украинские аппараты до достижения ими буферной зоны безопасности и государственных рубежей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили более 460 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.

    В прошлом месяце расчеты группировки войск «Север» поразили свыше 200 аппаратов ВСУ на пути к России.

    В начале прошлого месяца оператор беспилотников сообщил об уничтожении позиций украинской армии в течение пяти минут после их обнаружения.

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    4 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Индекс Nikkei упал из-за страха перед регулированием ИИ после выборов в США

    Японский индекс Nikkei упал на 1,42% из-за победы демократов на выборах в США

    Tекст: Мария Иванова

    Торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США.

    В конце сессии в среду индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 1,42% и составил 62 188,63 пункта, а в ходе торгов падение достигало 4%, передает ТАСС.

    Местные аналитики объяснили динамику лидерством демократов на американских промежуточных выборах, так как представители этой партии выступают за ужесточение регулирования в сфере искусственного интеллекта. В результате снизились котировки акций производителей полупроводников и компаний, связанных с ИИ.

    По итогам выборов кандидаты от Демократической партии получают контроль над Палатой представителей и Сенатом. Президент США Дональд Трамп выразил удивление слабыми результатами республиканцев и заявил о готовности взаимодействовать с демократами, предупредив о намерении активно использовать право вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bloomberg спрогнозировал обеспечение большинства в палате представителей конгресса США Демократической партией по итогам промежуточных выборов.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал итоги голосования американских избирателей отказом от войны с Тегераном.

    Американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил победу демократов несработавшими космическими лазерами.

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    В Польше раскол лечат национальным страхом

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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