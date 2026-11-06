На Украине предложили запретить выезд за границу гражданам старше 15 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инициатива о законодательном запрете на выезд за границу для украинских подростков призвана остановить массовый отток будущих специалистов из страны, пишет ТАСС со ссылкой на УНИАН.

«У нас позволяется молодежи выезжать, это создает риски, я бы этот риск закрыл законодательным актом и не выпускал бы людей условно с 15 лет за границу», – заявил Онистрат.

Военный отметил снижение числа старшеклассников, добавив, что Киев и страну в целом покидают математики и другие специалисты. В августе 2025 года правительство Украины разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезд из страны во время действия военного положения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для уклонения от мобилизации.

Также украинские правоохранители арестовали двух представителей Красного Креста за организацию незаконного выезда призывника за рубеж.

Кроме того, депутат Верховной рады Сергей Евтушок сообщил о невозвращении на родину значительной части уехавших украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.