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Ростех создал первый в России аппарат для наркоза с умной поддержкой дыхания
Ростех разработал аппарат для наркоза с подогревом дыхательной смеси
Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал первый в России аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01, который совмещает подачу наркоза, подогрев дыхательной смеси и интеллектуальную респираторную поддержку.
Прибор поддерживает современные препараты, включая анестетик пятого поколения десфлюран, сообщает Ростех. Это позволяет оперативно менять глубину наркоза и обеспечивает быстрое пробуждение пациента после сложных операций.
Аппарат оснащен интеллектуальным режимом вентиляции VG-PS. Он автоматически регулирует давление и адаптируется под самостоятельное дыхание пациента для повышения безопасности и комфорта.
В будущем устройство планируют дополнить электронным испарителем «Морфей» для низкопоточной анестезии, что снизит расход дорогостоящих препаратов и риск послеоперационных осложнений.
До конца года МАИА-01 пройдет апробацию в хирургическом центре Московской области, после чего первые 30 серийных образцов поступят в российские клиники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале применения неснимаемых экзопротезов подопечными Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации «Ростех».
В прошлом месяце госкорпорация «Ростех» подготовила к регистрации инновационный роботизированный комплекс для 3D-биопечати.
В марте Ростех сообщил о прохождении государственной регистрации отечественным комплексом с функцией интеллектуальной вентиляции легких.