Ростех анонсировал запуск производства нового аппарата для анестезии
Отечественный комплекс с функцией интеллектуальной вентиляции легких (ИВЛ) прошел государственную регистрацию и готовится к скорому выходу на рынок, сообщили в Ростехе.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) зарегистрировал прибор нового поколения, выпуск которого стартует в ближайшие месяцы, указали в госкорпорации, передает ТАСС.
Разработкой занимался Уральский приборостроительный завод.
«В новинке впервые реализованы уникальные для российских аналогов функции, в частности, интеллектуальное управление вентиляцией легких и расчет затрат ингаляционных анестетиков во время проведения анестезии», – отмечается в сообщении госкорпорации.
Комплексное решение подходит для ингаляционного наркоза взрослым и детям весом от пяти килограммов. Предусмотрены различные варианты комплектации, что позволяет использовать оборудование как в крупных федеральных центрах, так и в районных больницах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация Ростех анонсировала выход на рынок первого российского портативного аппарата ИВЛ. Позднее холдинг представил первый отечественный МРТ-совместимый электростимулятор для пациентов с аритмией. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации в России отечественного робота-хирурга для высокотехнологичных операций.