Стало известно о запуске продаж портативного аппарата ИВЛ от Ростеха

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», планирует в этом году вывести на рынок первый российский аппарат искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д, сообщает ТАСС. Аппарат можно применять в домашних условиях, и он будет доступен для профессионального и домашнего использования с безопасным переключением между ними.

Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что АИВЛ-Д получил удостоверение от Росздравнадзора, подтверждающее его готовность к использованию, а серийное производство начнется в текущем году. Устройство весит 5 кг и может работать несколько часов благодаря встроенному аккумулятору. Оно предназначено для респираторной терапии взрослых и детей, включая новорожденных.

Заместитель гендиректора холдинга «Швабе» Лев Борисов подчеркнул, что у АИВЛ-Д нет отечественных аналогов. Импортные модели отличаются высокой стоимостью, долгими сроками доставки и сложностями с приобретением расходных материалов. Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, разработавший устройство, способен производить до 200 таких аппаратов в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль рассказал об обмене оборудованием с США в начале пандемии COVID-19. Российская медицина все больше опирается на отечественное производство. Благодаря своевременно принятым мерам ни один пациент в России не пострадал от применения аппаратов ИВЛ Philips.