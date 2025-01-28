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Ростех анонсировал выпуск первого российского портативного аппарата ИВЛ
Стало известно о запуске продаж портативного аппарата ИВЛ от Ростеха
Первый российский портативный аппарат искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д выйдет на рынок в 2025 году и будет предназначен для использования как в профессиональных, так и в домашних условиях.
Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», планирует в этом году вывести на рынок первый российский аппарат искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д, сообщает ТАСС. Аппарат можно применять в домашних условиях, и он будет доступен для профессионального и домашнего использования с безопасным переключением между ними.
Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что АИВЛ-Д получил удостоверение от Росздравнадзора, подтверждающее его готовность к использованию, а серийное производство начнется в текущем году. Устройство весит 5 кг и может работать несколько часов благодаря встроенному аккумулятору. Оно предназначено для респираторной терапии взрослых и детей, включая новорожденных.
Заместитель гендиректора холдинга «Швабе» Лев Борисов подчеркнул, что у АИВЛ-Д нет отечественных аналогов. Импортные модели отличаются высокой стоимостью, долгими сроками доставки и сложностями с приобретением расходных материалов. Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, разработавший устройство, способен производить до 200 таких аппаратов в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль рассказал об обмене оборудованием с США в начале пандемии COVID-19. Российская медицина все больше опирается на отечественное производство. Благодаря своевременно принятым мерам ни один пациент в России не пострадал от применения аппаратов ИВЛ Philips.