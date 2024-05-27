Российская медицина все больше опирается на отечественное

Tекст: Ирина Ростовская

В апреле этого года в стране был зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева – тяжелого и считавшегося до недавнего времени неизлечимым аутоиммунного заболевания.

Разработки такого уровня в России в последнее время не единичны. В их числе, например, метод лечения болезней мозга, основанный на «перепрограммировании» клеток кожи в нейроны, а так же новый препарат против рака. Проходят клинические испытания российские лекарства от псориаза и сахарного диабета. Недавно получил регистрацию препарат «Лантесенс» – аналог лекарства от спинальной мышечной атрофии «Спинраза», одного из наиболее дорогих препаратов в мире.

«Производство лекарств за прошлый год прибавило семь с лишним процентов. На рынок выпущено 530 отечественных препаратов. В том числе – передовых», – сообщил в апреле премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новые продукты тканевой инженерии для восстановления хрящевой ткани, современные бионические протезы, новые клапаны сердца и протезы сосудов – это лишь отдельные примеры тех результатов, которых мы смогли добиться», – подтверждает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.



Все это происходит в отрасли, степень импортозависимости которой не так давно оценивалась как критическая: эксперты говорили об общей зависимости порядка 90%. В частности, еще 4-5 лет назад доля производства отечественных субстанций для производства лекарств оценивалась в 5,5-6%, остальное импортировалось. И только 18% медицинских изделий и оборудования Россия выпускала сама.

В таких условиях было очевидно, что развитие собственной лекарственной и медицинской промышленности должно стать одним из ключевых в вопросе обеспечения национального технологического суверенитета. Обеспечение самодостаточности в этой сфере – вопрос не политический, а самый что ни на есть жизненный, особенно в условиях гибридной войны, фактически развернутой против России и тотальных ограничений, принимаемых западными странами против отечественной экономики.

Фармпроизводство прямо влияет на способность страны защищать себя от эпидемий и последствий чрезвычайных ситуаций, а также на уровень и качество жизни. Наличие качественных отечественных лекарств и медизделий – это и залог боеспособности армии, и фактор успешности, например, сельского хозяйства (если говорить о ветпрепаратах).

От доступности современных лекарств и медоборудования зависит качество и продолжительность жизни граждан, их вовлеченность в экономику, здоровье будущих поколений. Это важный индикатор развития страны в целом и ее привлекательности для жизни.

Лекарственную отрасль, как и сферу медицинского оборудования санкционная кампания затронула краем – с рынка исчезли лишь отдельные наименования. Большинство препаратов, техники и медицинских изделий в Россию ввозится, однако поставщики сообщают о логистических сложностях. Крупные фармацевтические гиганты не прекратили деятельность в России, но значительно ее сократили.

Действия руководства страны ориентированы на то, чтобы необходимый уровень суверенитета в сфере производства лекарств и медоборудования был достигнут в максимально сжатые сроки. Программа импортозамещения в лекарственной сфере реализуется с 2014 года и за это время в России было создано 77 отраслевых производственных площадок. Только за последние два года открыто 14 новых производств, в том числе 8 – с возможностью производства фармацевтических субстанций.

Летом 2023 года правительством была утверждена стратегия развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030». Она предполагает, в частности, увеличение к 2030 году до 90% доли стратегически значимых лекарственных средств отечественного производства.

Предварительные итоги внедрения программы оценил президент России Владимир Путин. «Здесь многое сделано, но, конечно, еще больше предстоит сделать», – говорил он в январе 2024 года. Глава государства отмечал и уже достигнутые результаты: «У нас из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже 75% обеспечиваем за счет собственного производства». В числе задач президент назвал поддержку научных разработок в медицинской сфере, расширение внутреннего рынка, повышение производства лекарств, работу над подготовкой и переподготовкой кадров.

До конца 2024 года должен быть разработан и начать воплощаться в жизнь национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья». Соответствующее поручения Путин дал правительству еще в апреле. Одна из важнейших задач в рамках нацпроекта – внедрение в здравоохранение новых отечественных препаратов, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов. Эта задача соответствует и обозначенной в новом майском указе главы государства цели укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан.

Медицинская и фармацевтическая промышленность сейчас – одни из наиболее динамично развивающихся отраслей страны. Производителям медицинской продукции и лекарств доступны льготные инвестиционные кредиты Фонда развития промышленности, специальные инвестиционные контракты, венчурные инвестиции, осуществляемые через фонд «ФармМедИнновации», гранты для финансирования научных исследований и другие меры поддержки.

Так, доля отечественных лекарств в натуральном выражении составляет 62,9% от общего объема и этот показатель стабильно растет. Уже 20% субстанций, необходимых для изготовления лекарств, Россия производит сама (а не 6%, как ранее).

Развивается и производство медицинских изделий – создаются оригинальные материалы для протезирования, диагностические и лечебные приборы. Хотя зависимость от импорта все еще остается высокой, цифры уже не выглядят катастрофичными. «У нас сегодня 75% медицинского оборудования в России импортное. Поэтому здесь ниша огромная. В этом направлении нам нужно работать, и мы работаем. У нас сегодня порядка 150 наименований различного вида медицинского оборудования производится на наших предприятиях», – отмечал в интервью РБК глава Ростеха Сергей Чемезов.

В числе новейших продуктов Ростеха – первый российский комплекс для безоперационного удаления опухолей с помощью сфокусированного ультразвука, аппарат поддержки дыхания новорожденных, ИВЛ-установки, диагностические приборы, лекарственные препараты.

Растет выпуск диагностического оборудования: рентгеновских комплексов, томографов, ультразвуковых аппаратов. Так, производство аппаратов УЗИ с 2016 по 2022 год выросло почти в 10 раз, электрокардиографов с 2014 по 2022 год – более чем вдвое, одноразовых шприцев – в 1,7 раз.

Порядка 80% регистрационных удостоверений на перевязочные медицинские изделия принадлежат российским производителям. Создаются и внедряются в производство кровоостанавливающие, ранозаживляющие и противоожоговые средства. С 2021 года в стране действует предприятие, выпускающее латекс для медицинских и технических перчаток. До этого материал закупался только за рубежом.

Строятся заводы, лаборатории, создаются кооперации научных центров и промышленных предприятий.

В декабре 2022 года в Саранске была запущена линия для выпуска стратегически важных препаратов, способная выпускать до миллиарда таблеток в год. Скоро начнут работу производственные площадки в подмосковных Черноголовке, Дубне, Королеве и Долгопрудном, десять новых линий по производству фармсубстанций в Братске, масштабное производство жизненно важных препаратов в Иркутской области.

Создаются и новые научные мощности: в Томском СибГМУ недавно открыли лабораторию по разработке новых лекарств. В перспективе на базе университета должен быть создан фармацевтический инжиниринговый центр.

По поручению главы государства в этом году должен быть заложен центр производства генотерапевтических лекарств на базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Изучается возможность создания централизованных сервисов, с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволят расположенным в регионах медицинским организациям проводить диагностические исследования с подключением технологических разработок и возможностей столичного региона.

Один из ключевых аспектов развития индустрии связан с уровнем доверия к отечественной продукции. Репутацию в этой сфере приходится нарабатывать годами. И хотя более половины россиян отдают предпочтение отечественным лекарствам и только четверть предпочитают импортные, инерция сознания и у врачей, и у пациентов достаточно сильная. «Часто ведь бывает психологически, что человек привык к определенному лекарству, но это важно, даже психология очень важна, человек верит в это лекарство или не верит», – ранее обращал внимание глава государства.

Это значит, что российский рынок фармацевтики и медицинской техники, обретая большую самостоятельность, будет оставаться открытым для зарубежных лекарств и технологий, развивать и международные кооперации и научный обмен. Это тоже одно из условий технологического суверенитета страны.