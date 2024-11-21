Полиция Молдавии провела обыск у замглавы Гагаузии

Полиция Молдавии обыскала дом замглавы Гагаузии Ильи Узуна по делу о налогах

Tекст: Александра Юдина

Сотрудники полиции Молдавии совместно с прокуратурой осуществили обыск в доме Узуна, операция проводилась в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает ТАСС.

Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил, что мероприятие проходило при поддержке полицейского отряда специального назначения Fulger, известного также как «Молния».

На данный момент власти воздерживаются от комментариев относительно возможных последствий для Ильи Узуна.

Ранее советника главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Михаила Влаха задержали после обысков из-за опечатки в посте, где вместо призыва «убирать» президента Молдавии Майю Санду появилось «убивать». Позднее он был освобожден.