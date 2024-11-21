Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Полиция Молдавии провела обыск у замглавы Гагаузии
Полиция Молдавии обыскала дом замглавы Гагаузии Ильи Узуна по делу о налогах
Полиция Молдавии провела обыск в доме первого заместителя главы Гагаузии Ильи Узуна в рамках расследования дела о налоговых преступлениях и отмывании денег, пишут местные СМИ.
Сотрудники полиции Молдавии совместно с прокуратурой осуществили обыск в доме Узуна, операция проводилась в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает ТАСС.
Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил, что мероприятие проходило при поддержке полицейского отряда специального назначения Fulger, известного также как «Молния».
На данный момент власти воздерживаются от комментариев относительно возможных последствий для Ильи Узуна.
Ранее советника главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Михаила Влаха задержали после обысков из-за опечатки в посте, где вместо призыва «убирать» президента Молдавии Майю Санду появилось «убивать». Позднее он был освобожден.