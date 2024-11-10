Полиция Молдавии освободила задержанного из-за опечатки советника главы Гагаузии

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», Влах, был задержан полицией из-за публикации в соцсети. Пост, который якобы содержал призывы к насилию, оказался результатом опечатки. Влах сообщил, что уже вернулся домой, и выразил благодарность всем, кто его поддерживал.

«Я дома. Спасибо всем, кто болел, кто переживал за меня. Отдельно спасибо моей семье. Наш путь продолжается, мы не сломлены – идем вперед», – заявил Влах в своем видеообращении.

Согласно законам Молдавии, разжигание ненависти и призывы к насилию могут караться штрафом до 3 тыс. долларов, общественными работами или тюремным заключением на срок до трех лет. Однако в данном случае, как выяснилось, инцидент был ошибкой, и обвинения с Влаха сняты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Влаха задержали после обысков из-за опечатки в посте, где вместо призыва «убирать» президента Молдавии Майю Санду появилось «убивать».

Ранее Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло получил 97% поддержки.