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Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии
Майя Санду заявила о победе, получив 54,80% голосов на выборах в Молдавии
Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.
Как сообщает ТАСС, действующий лидер Молдавии Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов.
«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», – написала Санду в своем микроблоге.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов. Ее оппонент, Александр Стояногло, набрал 45,20% голосов.
Экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что внутри страны Санду получила меньше голосов, чем Стояногло. Додон отметил, что победить ей удалось благодаря поддержке диаспоры за рубежом, и подчеркнул, что жители Молдавии отказали ей в доверии, превратив ее в «хромую утку».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.
На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии Стояногло получил 97% поддержки. После обработки 81% протоколов, Александр Стояногло лидировал с результатом 51,52%, опережая Майю Санду, у которой было 48,48%.