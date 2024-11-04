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    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    15 комментариев
    4 ноября 2024, 02:27 • Новости дня

    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии

    Майя Санду заявила о победе, получив 54,80% голосов на выборах в Молдавии

    Tекст: Денис Тельманов

    Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как сообщает ТАСС, действующий лидер Молдавии Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов.

    «Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», – написала Санду в своем микроблоге.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов. Ее оппонент, Александр Стояногло, набрал 45,20% голосов.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что внутри страны Санду получила меньше голосов, чем Стояногло. Додон отметил, что победить ей удалось благодаря поддержке диаспоры за рубежом, и подчеркнул, что жители Молдавии отказали ей в доверии, превратив ее в «хромую утку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии Стояногло получил 97% поддержки. После обработки 81% протоколов, Александр Стояногло лидировал с результатом 51,52%, опережая Майю Санду, у которой было 48,48%.

    3 ноября 2024, 23:32 • Новости дня
    Стояногло вышел в лидеры на выборах в Молдавии с 51,52% голосов

    Стояногло опередил Санду на выборах президента Молдавии с 51,52% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стояногло получил 51,52% голосов, опередив Майю Санду, у которой 48,48% после обработки 81% протоколов.

    Действующий президент Молдавии Майя Санду сократила разрыв во втором туре президентских выборов, набрав 48,48% голосов. Александр Стояногло, в свою очередь, лидировал с результатом в 51,52%, сообщает ТАСС. Эти данные были обнародованы Центральной избирательной комиссией Молдавии на основе обработки 81% протоколов.

    Несмотря на то что голосование еще не завершилось, текущие результаты подчеркивают напряженную борьбу между двумя кандидатами. Итоги выборов могут оказать значительное влияние на политический ландшафт страны, учитывая, что предыдущие опросы общественного мнения показывали более тесную конкуренцию.

    Как сообщается, окончательные результаты будут опубликованы после завершения обработки всех протоколов. Ожидается, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, что позволит определить, кто станет новым президентом Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло с явкой 54%, что превышает необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%. На втором туре к 21.00 достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры. Избирательные участки в школе Варницы эвакуировали после звонка о минировании, это уже пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии.

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    3 ноября 2024, 12:52 • Новости дня
    ЦИК признал второй тур выборов в Молдавии состоявшимся

    Второй тур президентских выборов в Молдавии признан состоявшимся при явке свыше 20%

    ЦИК признал второй тур выборов в Молдавии состоявшимся
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предварительные данные, предоставленные Центральной избирательной комиссией Молдавии в режиме реального времени, показали, что явка избирателей во втором туре президентских выборов уже превысила порог в 20%, что необходимо для признания выборов состоявшимися.

    В Молдавии, чтобы голосование было признано состоявшимся, требуется явка не менее 20% избирателей. В этот раз данный показатель был успешно достигнут, что подтвердили данные информационной системы ЦИК, передает ТАСС.

    Система продолжает обновляться в реальном времени, фиксируя активность граждан на избирательных участках.

    Ранее представители ЦИК Молдавии отметили, что активность избирателей во втором туре на 25% выше по сравнению с первым туром голосования.

    На этих выборах зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    1 ноября 2024, 03:18 • Новости дня
    Стояногло заявил о готовности выстраивать отношения с Россией

    Кандидат в президенты Молдавии намерен перезагрузить отношения с Москвой

    Стояногло заявил о готовности выстраивать отношения с Россией
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил о намерении встретиться с руководством России для установления прагматичных отношений, если он победит на выборах.

    Политик подчеркнул, что такие встречи важны для выстраивания эффективных и прагматичных отношений, которые основываются не на идеологиях, а на национальных интересах и стабильности для граждан Молдавии, передает ТАСС.

    Стояногло отметил необходимость сбалансированного подхода во внешней политике, чтобы сохранять независимость страны. По его мнению, разрыв контактов с крупными соседями, такими как Россия, не принесет Молдавии выгоды. Он подчеркнул, что конструктивные и уважительные отношения способствуют сохранению суверенности и независимости в выборе, а не ведут к односторонней политике.

    Кандидат подчеркнул, что для достижения подлинной независимости страны необходим сбалансированный диалог, а не конфликтные отношения. Он выразил уверенность в том, что такая политика позволит Молдавии избегать становления заложником односторонних политических решений.

    Напомним, накануне Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума от 20 октября, на котором 50,35% избирателей поддержали поправки в конституцию с целью присоединения страны к Европейскому союзу.

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    3 ноября 2024, 21:37 • Новости дня
    Явка на выборах президента Молдавии превысила 53%

    ЦИК Молдавии сообщил о явке 53% на выборах президента

    Явка на выборах президента Молдавии превысила 53%
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во втором туре выборов президента Молдавии, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 21.00 достигла 53,46%, за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, сообщили в ЦИК Молдавии.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что явка на второй тур президентских выборов к 21:00 по московскому времени составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%.передает РИА «Новости».

    Кроме того, молдавский МИД отметил рекордное количество проголосовавших за рубежом: более 300 тыс. граждан из диаспоры отдали свои голоса, что является абсолютным рекордом для страны.

    Во втором туре за пост президента боролись действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. В первом туре Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло – 25,95%. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

    Ранее Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке, временно замедлившей работу системы регистрации.

    Также ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся.

    Между тем, движение на мосту Рыбница-Резина во второй раз было перекрыто из-за сообщения о минировании, что помешало некоторым избирателям из Приднестровья добраться до участков.

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    3 ноября 2024, 18:25 • Новости дня
    ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах

    ЦИК Молдавии сообщил о 103 нарушениях на участках и кибератаке на серверы

    ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке на свои серверы, что временно замедлило работу системы регистрации, сообщила глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии проинформировала о 103 случаях нарушений, произошедших на избирательных участках, передает РИА «Новости».

    Караман уточнила, что среди нарушений: фотографирование бюллетеней (42 случая), повреждение бюллетеней (20 случаев), вынос бюллетеней (два случая), запрещенная агитация (два случая), несанкционированная демонстрация (шесть случаев) и незаконный подвоз избирателей (12 случаев). Полиция расследует каждый из инцидентов.

    Караман также сообщила, что в течение дня предотвращено 18 случаев избирательной коррупции. Специалисты работают над устранением всех выявленных нарушений.

    Кроме того, на серверы Центризбиркома была совершена кибератака типа DDoS, это временно замедлило работу системы регистрации голосующих, передает ТАСС.

    По словам Караман, функциональность системы была восстановлена после вмешательства технических специалистов.

    Явка избирателей на выборах достигла 43,01% к 16:00 по местному времени, что соответствует более 1,28 млн проголосовавших. Для сравнения, в первом туре голосования явка к этому времени составляла более 39%.

    Ранее полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из Приднестровья.

    До этого ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся, а на этих выборах в Молдавии зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

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    3 ноября 2024, 11:08 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах в Молдавии превысила 10%

    Явка на президентских выборах в Молдавии к 10.00 составила более 10%

    ЦИК: Явка на выборах в Молдавии превысила 10%
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На президентских выборах в Молдавии по состоянию на 10.00 (11.00 мск) явка избирателей превысила десять процентов, сообщили в ЦИК республики.

    Кроме того, представители ЦИК отметили, что активность избирателей во втором туре на 25% выше по сравнению с первым туром голосования, передает ТАСС.

    Майя Санду сумела набрать 42,49% голосов в первом туре выборов. Ее политическая программа строится на интеграции Молдавии в Европейский союз и разрыве отношений с Россией и СНГ. Такой курс предполагает серьезные изменения во внешней политике страны.

    Александр Стояногло занял второе место в первом туре с 25,95% голосов. Несмотря на поддержку идеи интеграции в ЕС, он выступает за сохранение прагматичных отношений с Россией и СНГ, подчеркивая важность сотрудничества с этими странами для Молдавии.

    Победителем второго тура станет кандидат, набравший большинство голосов.

    Напомним, ранее ЦИК Молдавии утвердила результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло.

    Власти Молдавии отстранили от работы членов ряда избирательных комиссий перед вторым туром выборов президента страны.

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    3 ноября 2024, 20:03 • Новости дня
    Мост между Приднестровьем и Молдавией повторно перекрыли во время голосования

    Мост Рыбница-Резина между Приднестровьем и Молдавией повторно перекрыли во время голосования

    Tекст: Вера Басилая

    На мосту Рыбница-Резина в день второго тура президентских выборов в Молдавии во второй раз было перекрыто движение из-за сообщения о минировании, в результате ряд избирателей из Приднестровья не смогли добраться до участков, заявили в Генеральном инспекторате полиции Молдавии.

    Сообщение о минировании поступило вскоре после возобновления движения, ранее приостановленного из-за человека с подозрительным ящиком, передает РИА «Новости».

    Как заявили в Генеральном инспекторате полиции, инцидент квалифицируется как попытка бросить вызов государственным институтам и обвинить их в ограничении передвижения граждан.

    В полиции пояснили, что обязаны следовать протоколам безопасности, чтобы избежать риска для граждан.

    Проводимый в воскресенье второй тур президентских выборов в Молдавии предусматривает выбор главы республики на четыре года. Для жителей Левобережья открыты избирательные участки на правом берегу Днестра, которые закроются в 21.00 (22.00 мск).

    Ранее полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из Приднестровья, ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах. Во втором туре президентских выборов, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 18.58 мск достигла 50%.

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    3 ноября 2024, 04:58 • Новости дня
    Членов избиркомов Молдавии отстранили перед вторым туром выборов

    В преддверии второго тура выборов президента в Молдавии отстранили членов ряда избирательных комиссий

    Tекст: Антон Антонов

    В Молдавии перед вторым туром выборов президента страны власти отстранили от работы членов ряда избирательных комиссий, сообщила глава ЦИК Анжелика Караман.

    Караман со ссылкой на правоохранителей сообщила, что некоторые «председатели, секретари и операторы избирательных бюро» стали фигурантами «уголовного дела о подкупе избирателей». «Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей», – приводит ее слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Молдавии пройдет второй тур выборов президента, где гражданам предстоит сделать выбор между действующим президентом Майей Санду и бывшим генпрокурором страны Александром Стояногло. Первый тур выборов и референдум за вступление Молдавии в ЕС прошли для действующей власти очень сложно, после чего руководство страны обвинило сотни людей в подкупе избирателей.


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    3 ноября 2024, 22:10 • Новости дня
    В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

    Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился при высокой явке

    Tекст: Денис Тельманов

    В Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло, явка составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В Молдавии завершилось голосование во втором туре президентских выборов, передает ТАСС. В выборах участвовали действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

    По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка составила 54%, что эквивалентно около 1,6 млн избирателей. Это превышает минимально необходимый порог в 20% для признания выборов состоявшимися.

    ЦИК сообщила о ряде нарушений в течение дня, включая сообщения о минировании избирательных участков, что привело к временной остановке их работы. В частности, полиция эвакуировала бюллетени с трех участков в Варнице.

    Александр Стояногло заявил, что его штаб получил сигналы о нарушениях как в стране, так и за ее пределами, и намерен провести анализ поступившей информации. «Есть вопросы по организации голосования для жителей левобережья Днестра», – отметил он на брифинге.

    На выборах присутствовали более 2 тыс. наблюдателей, в том числе представители ОБСЕ. Однако российские наблюдатели и структуры СНГ не были приглашены.

    Оппозиция выразила недовольство тем, что количество избирательных участков в России было сокращено, что, по их мнению, связано с политическими предпочтениями значительной части избирателей, проживающих там.

    Первые результаты голосования ЦИК планирует озвучить в ближайшие часы. Победителем станет тот кандидат, который наберет большинство голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре выборов президента Молдавии явка к 21:00 составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщила ЦИК Молдавии.

    В школе Варницы избирательные участки эвакуировали после звонка о минировании, это был пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии. На мосту Рыбница-Резина в день второго тура выборов перекрыли движение из-за сообщения о минировании, что помешало ряду избирателей из Приднестровья добраться до участков.


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    3 ноября 2024, 19:06 • Новости дня
    Явка на выборах президента Молдавии достигла 50%

    ЦИК Молдавии сообщил о явке 50% на выборах президента

    Tекст: Мария Иванова

    Во втором туре президентских выборов в Молдавии, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 18.58 мск достигла 50%, что соответствует более 1,5 млн проголосовавших граждан.

    Явка на выборах президента Молдавии достигла 50% к 17.58 по местному времени (18.58 по Москве), сообщает РИА «Новости». По данным Центризбиркома, на данный момент проголосовало более 1,5 млн граждан. Избирательные участки будут открыты до 21.00 по местному времени (22.00 мск), и по итогам второго тура будет определен президент республики на четыре года.

    Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду поддерживает евроинтеграцию, санкции против России и ужесточение контроля за СМИ. Стояногло, напротив, выступает за прагматичные отношения с Россией, признавая её значимость для экономики Молдавии, хотя и поддерживает интеграцию с Европой.

    В первом туре, состоявшемся 20 октября, Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Александр Стояногло – 25,98%. Победителем станет кандидат, получивший большинство голосов избирателей. В прошлом туре порог явки в 50% был преодолен позже, чем в нынешнем – к 19.40 по местному времени (20.40 мск).

    Ранее сообщалась, что Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке на свои серверы, что временно замедлило работу системы регистрации.

    Между тем мост между Рыбницей в Приднестровье и молдавской Резиной временно перекрывали, из-за чего приднестровцы не могли добраться до избирательных участков в Молдавии для участия во втором туре президентских выборов.

    Молдавские избиратели в России проявили наибольшую активность среди зарубежных стран во втором туре президентских выборов.

    Предварительные данные, предоставленные Центральной избирательной комиссией Молдавии в режиме реального времени, показали, что явка избирателей во втором туре президентских выборов уже превысила порог в 20%, это необходимо для признания выборов состоявшимися.

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    1 ноября 2024, 13:18 • Новости дня
    Песков отверг вмешательство России в выборы Молдавии

    Песков заявил, что Россия не вмешивается в молдавские выборы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения в попытках вмешательства России в выборы в Молдавии.

    Он отметил, что Москва отвергает любые обвинения в попытках вмешательства в избирательный процесс этой страны, сообщает ТАСС.

    «Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это вмешиваемся, мы этого не делаем», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что избирательная кампания в Молдавии сопровождается репрессиями против независимых СМИ и оппозиции на фоне западного вмешательства и лозунгов противодействия российской угрозе.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло, который состоится 3 ноября.

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    3 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Молдавские избиратели в России оказались самыми активными за границей на выборах

    Tекст: Александра Юдина

    Молдавские избиратели в России проявили наибольшую активность среди зарубежных стран во втором туре президентских выборов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.

    По ее словам, молдавские избиратели, находящиеся на территории России, оказались самыми активными среди всех зарубежных стран, где проходят президентские выборы, передает ТАСС.

    Караман сообщила, что в Москве на двух избирательных участках проголосовали свыше 2,4 тыс. и 2,1 тыс. человек.

    Она отметила, что высокая активность также отмечена на участках в Румынии и Италии. Всего ко второму туру президентских выборов на избирательные участки в Молдавии пришли около 685 тыс. человек, что на 180 тыс. больше, чем в первом туре 20 октября к этому же времени.

    Во втором туре борются действующий президент Майя Санду, набравшая 42,49% голосов в первом туре, и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 25,95% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК Молдавии признала второй тур выборов состоявшимся. Ранее представители ЦИК Молдавии отметили, что активность избирателей во втором туре на 25% выше по сравнению с первым туром голосования. На этих выборах зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

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    3 ноября 2024, 12:37 • Новости дня
    На выборах в Молдавии зафиксировали более 140 нарушений

    На выборах в Молдавии зафиксировали 141 происшествие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На президентских выборах в Молдавии зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

    Руководитель ассоциации Promo-LEX Николай Панфил на брифинге в Кишиневе отметил: «Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в настоящий релиз вошли 109 подтвержденных случаев».

    Среди инцидентов 51 случай связан с техническими проблемами при регистрации избирателей, передает РИА «Новости».

    Также было зафиксировано 25 нарушений, касающихся повреждения урн для голосования или отсутствия пломб на них. Другие инциденты включают нарушение тайны голосования, прерывание видеосъемки, необоснованное прекращение голосования, предвыборную агитацию и недочеты в списках.

    Promo-LEX направила наблюдателей на 614 избирательных участков и задействовала 89 мобильных групп для наблюдения. Второй тур выборов проходит в воскресенье, избирательные участки закроются в 21.00 по местному времени. Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала 878 международных и 1546 национальных наблюдателей, однако среди них отсутствуют представители России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

    На президентских выборах в Молдавии по состоянию на 10.00 (11.00 мск) явка избирателей превысила десять процентов, а активность во втором туре оказалась на 25% выше по сравнению с первым туром голосования.

    Власти Молдавии отстранили от работы членов ряда избирательных комиссий перед вторым туром выборов президента страны.

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    3 ноября 2024, 17:27 • Новости дня
    Мост между Приднестровьем и Молдавией перекрыли во время голосования

    Полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из ПМР

    Tекст: Вера Басилая

    Мост между Рыбницей в Приднестровье и молдавской Резиной временно перекрыт из-за подозрительного ящика, приднестровцы не могут добраться до избирательных участков в Молдавии для участия во втором туре президентских выборов.

    Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков заявил, что перекрытие связано с сообщениями о возможной угрозе безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, со стороны города Резина в Молдавии сообщили, что якобы на данном направлении что-то заминировано, из-за чего движение транспорта прекращено.

    Беляков заявил, что представители приднестровской стороны в ОКК инициировали выезд военных наблюдателей из числа миротворцев на место событий.

    Он отметил, что граждане Приднестровья, которые хотели проголосовать на президентских выборах в Молдавии, не могут перейти на другую сторону из-за закрытия моста.

    Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что мост перекрыли из-за человека с подозрительным ящиком, который отказался сотрудничать с полицией и раскрыть его содержимое.

    Ранее ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся.

    На этих выборах в Молдавии зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

    Первый тур выборов и референдум за вступление Молдавии в ЕС прошли для действующей власти очень сложно, после чего руководство страны обвинило сотни людей в подкупе избирателей.

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    4 ноября 2024, 01:22 • Новости дня
    Стояногло одержал победу на выборах внутри Молдавии

    Александр Стояногло победил на выборах внутри Молдавии с 51,19% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл президентские выборы, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

    Как сообщает ТАСС, Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор Молдавии, победил на президентских выборах с результатом 51,19% голосов. Действующий президент Майя Санду получила 48,81%. Центральная избирательная комиссия опубликовала эти данные после обработки всех протоколов.

    По итогам голосования на зарубежных участках Санду лидирует с 52,11%, тогда как Стояногло получил 47,89%. Однако в Гагаузии кандидат Стояногло заручился поддержкой 97% избирателей, оставив Санду с 2,96%. Эти результаты стали известны после обработки всех протоколов в автономии.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил, что эти выборы показали провал правления Санду и ее партии. По его словам, Санду теперь является «хромой уткой», президентом диаспоры, благодаря голосам за рубежом.

    Александр Стояногло, в свою очередь, призвал жителей страны сохранять спокойствие, независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что каждый голос важен, а демократия требует зрелого отношения к результатам.

    Кандидат также выразил надежду на прекращение разжигания ненависти и раскола и обратился к СМИ и НПО с просьбой вернуться к объективной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стояногло лидирует на выборах, набрав 51,52% голосов против 48,48% у Майи Санду после обработки 81% протоколов сообщает Центральная избирательная комиссия Молдавии.

    Явка на второй тур выборов достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры.

    В Варнице избирательные участки были эвакуированы после пятого за текущие выборы звонка о минировании, что вызвало серьезную обеспокоенность у организаторов и участников.

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