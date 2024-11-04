Александр Стояногло победил на выборах внутри Молдавии с 51,19% голосов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор Молдавии, победил на президентских выборах с результатом 51,19% голосов. Действующий президент Майя Санду получила 48,81%. Центральная избирательная комиссия опубликовала эти данные после обработки всех протоколов.



По итогам голосования на зарубежных участках Санду лидирует с 52,11%, тогда как Стояногло получил 47,89%. Однако в Гагаузии кандидат Стояногло заручился поддержкой 97% избирателей, оставив Санду с 2,96%. Эти результаты стали известны после обработки всех протоколов в автономии.

Экс-президент и лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил, что эти выборы показали провал правления Санду и ее партии. По его словам, Санду теперь является «хромой уткой», президентом диаспоры, благодаря голосам за рубежом.

Александр Стояногло, в свою очередь, призвал жителей страны сохранять спокойствие, независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что каждый голос важен, а демократия требует зрелого отношения к результатам.

Кандидат также выразил надежду на прекращение разжигания ненависти и раскола и обратился к СМИ и НПО с просьбой вернуться к объективной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стояногло лидирует на выборах, набрав 51,52% голосов против 48,48% у Майи Санду после обработки 81% протоколов сообщает Центральная избирательная комиссия Молдавии.

Явка на второй тур выборов достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры.

В Варнице избирательные участки были эвакуированы после пятого за текущие выборы звонка о минировании, что вызвало серьезную обеспокоенность у организаторов и участников.