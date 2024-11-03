Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Полиция эвакуировала избирателей на участках в Варнице, где голосуют приднестровцы
Избирательные участки в школе Варницы были эвакуированы после звонка о минировании, это уже пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии.
В ходе голосования на выборах в Варнице произошел инцидент, связанный с угрозой минирования, сообщает ТАСС. Полиция получила звонок о возможном минировании здания Теоретического лицея «Варница», где были открыты избирательные участки для жителей Приднестровья. В связи с этим на местах голосования была проведена эвакуация.
Как подчеркнул сотрудник полиции, все люди были своевременно эвакуированы из здания. Сам инцидент является уже пятым подобным случаем на текущих выборах. Ранее поступали аналогичные угрозы, что вызывает серьезную обеспокоенность у организаторов и участников голосования.
Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять профессионалам, выполняющим свои обязанности в таких ситуациях.
Ранее движение на мосту Рыбница-Резина во второй раз было перекрыто из-за сообщения о минировании, что помешало некоторым избирателям из Приднестровья добраться до участков. Мост между Рыбницей и молдавской Резиной утром был временно перекрыт из-за подозрительного ящика. Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке, временно замедлившей работу системы регистрации.