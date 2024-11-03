Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Мост между Приднестровьем и Молдавией повторно перекрыли во время голосования
Мост Рыбница-Резина между Приднестровьем и Молдавией повторно перекрыли во время голосования
На мосту Рыбница-Резина в день второго тура президентских выборов в Молдавии во второй раз было перекрыто движение из-за сообщения о минировании, в результате ряд избирателей из Приднестровья не смогли добраться до участков, заявили в Генеральном инспекторате полиции Молдавии.
Сообщение о минировании поступило вскоре после возобновления движения, ранее приостановленного из-за человека с подозрительным ящиком, передает РИА «Новости».
Как заявили в Генеральном инспекторате полиции, инцидент квалифицируется как попытка бросить вызов государственным институтам и обвинить их в ограничении передвижения граждан.
В полиции пояснили, что обязаны следовать протоколам безопасности, чтобы избежать риска для граждан.
Проводимый в воскресенье второй тур президентских выборов в Молдавии предусматривает выбор главы республики на четыре года. Для жителей Левобережья открыты избирательные участки на правом берегу Днестра, которые закроются в 21.00 (22.00 мск).
Ранее полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из Приднестровья, ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах. Во втором туре президентских выборов, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 18.58 мск достигла 50%.