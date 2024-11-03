ЦИК Молдавии сообщил о явке 50% на выборах президента

Tекст: Мария Иванова

Явка на выборах президента Молдавии достигла 50% к 17.58 по местному времени (18.58 по Москве), сообщает РИА «Новости». По данным Центризбиркома, на данный момент проголосовало более 1,5 млн граждан. Избирательные участки будут открыты до 21.00 по местному времени (22.00 мск), и по итогам второго тура будет определен президент республики на четыре года.

Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду поддерживает евроинтеграцию, санкции против России и ужесточение контроля за СМИ. Стояногло, напротив, выступает за прагматичные отношения с Россией, признавая её значимость для экономики Молдавии, хотя и поддерживает интеграцию с Европой.

В первом туре, состоявшемся 20 октября, Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Александр Стояногло – 25,98%. Победителем станет кандидат, получивший большинство голосов избирателей. В прошлом туре порог явки в 50% был преодолен позже, чем в нынешнем – к 19.40 по местному времени (20.40 мск).

Ранее сообщалась, что Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке на свои серверы, что временно замедлило работу системы регистрации.

Между тем мост между Рыбницей в Приднестровье и молдавской Резиной временно перекрывали, из-за чего приднестровцы не могли добраться до избирательных участков в Молдавии для участия во втором туре президентских выборов.

Молдавские избиратели в России проявили наибольшую активность среди зарубежных стран во втором туре президентских выборов.

Предварительные данные, предоставленные Центральной избирательной комиссией Молдавии в режиме реального времени, показали, что явка избирателей во втором туре президентских выборов уже превысила порог в 20%, это необходимо для признания выборов состоявшимися.