Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Явка на выборах президента Молдавии достигла 50%
ЦИК Молдавии сообщил о явке 50% на выборах президента
Во втором туре президентских выборов в Молдавии, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 18.58 мск достигла 50%, что соответствует более 1,5 млн проголосовавших граждан.
Явка на выборах президента Молдавии достигла 50% к 17.58 по местному времени (18.58 по Москве), сообщает РИА «Новости». По данным Центризбиркома, на данный момент проголосовало более 1,5 млн граждан. Избирательные участки будут открыты до 21.00 по местному времени (22.00 мск), и по итогам второго тура будет определен президент республики на четыре года.
Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду поддерживает евроинтеграцию, санкции против России и ужесточение контроля за СМИ. Стояногло, напротив, выступает за прагматичные отношения с Россией, признавая её значимость для экономики Молдавии, хотя и поддерживает интеграцию с Европой.
В первом туре, состоявшемся 20 октября, Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Александр Стояногло – 25,98%. Победителем станет кандидат, получивший большинство голосов избирателей. В прошлом туре порог явки в 50% был преодолен позже, чем в нынешнем – к 19.40 по местному времени (20.40 мск).
Ранее сообщалась, что Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке на свои серверы, что временно замедлило работу системы регистрации.
Между тем мост между Рыбницей в Приднестровье и молдавской Резиной временно перекрывали, из-за чего приднестровцы не могли добраться до избирательных участков в Молдавии для участия во втором туре президентских выборов.
Молдавские избиратели в России проявили наибольшую активность среди зарубежных стран во втором туре президентских выборов.
Предварительные данные, предоставленные Центральной избирательной комиссией Молдавии в режиме реального времени, показали, что явка избирателей во втором туре президентских выборов уже превысила порог в 20%, это необходимо для признания выборов состоявшимися.