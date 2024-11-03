Молдавские избиратели в России оказались самыми активными за границей в выборах

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, молдавские избиратели, находящиеся на территории России, оказались самыми активными среди всех зарубежных стран, где проходят президентские выборы, передает ТАСС.

Караман сообщила, что в Москве на двух избирательных участках проголосовали свыше 2,4 тыс. и 2,1 тыс. человек.

Она отметила, что высокая активность также отмечена на участках в Румынии и Италии. Всего ко второму туру президентских выборов на избирательные участки в Молдавии пришли около 685 тыс. человек, что на 180 тыс. больше, чем в первом туре 20 октября к этому же времени.

Во втором туре борются действующий президент Майя Санду, набравшая 42,49% голосов в первом туре, и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 25,95% голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК Молдавии признала второй тур выборов состоявшимся. Ранее представители ЦИК Молдавии отметили, что активность избирателей во втором туре на 25% выше по сравнению с первым туром голосования. На этих выборах зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.