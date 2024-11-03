Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Молдавские избиратели в России оказались самыми активными за границей в выборах
Молдавские избиратели в России проявили наибольшую активность среди зарубежных стран на втором туре президентских выборов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.
По ее словам, молдавские избиратели, находящиеся на территории России, оказались самыми активными среди всех зарубежных стран, где проходят президентские выборы, передает ТАСС.
Караман сообщила, что в Москве на двух избирательных участках проголосовали свыше 2,4 тыс. и 2,1 тыс. человек.
Она отметила, что высокая активность также отмечена на участках в Румынии и Италии. Всего ко второму туру президентских выборов на избирательные участки в Молдавии пришли около 685 тыс. человек, что на 180 тыс. больше, чем в первом туре 20 октября к этому же времени.
Во втором туре борются действующий президент Майя Санду, набравшая 42,49% голосов в первом туре, и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 25,95% голосов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК Молдавии признала второй тур выборов состоявшимся. Ранее представители ЦИК Молдавии отметили, что активность избирателей во втором туре на 25% выше по сравнению с первым туром голосования. На этих выборах зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.