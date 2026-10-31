Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.3 комментария
В Каире построили новый кампус филиала СПбГУ на 5 тыс. студентов
В Каире построен новый кампус филиала СПбГУ на 5 тыс. студентов
Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил, что в столице Египта завершилось строительство нового кампуса филиала Санкт-Петербургского государственного университета.
«Завершено строительство нового кампуса филиала Санкт-Петербургского университета. Это три здания общей площадью 45 тыс. кв. м. Он позволит дополнительно принять на обучение до 5 тыс. студентов», – заявил замминистра науки и высшего образования ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по увеличению числа африканских студентов в российских вузах.
Минобрнауки назвало самыми востребованными направлениями в отечественных университетах среди студентов из стран Африки лечебное дело, экономику, международные отношения и менеджмент.
Летом министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил об увеличении числа грантов для обучения иностранных студентов до 3 тыс.