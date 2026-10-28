Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.0 комментариев
Названы популярные среди африканских студентов направления в вузах России
В Минобрнауки перечислили популярные у африканских студентов специальности
Самыми востребованными направлениями в российских вузах среди студентов из стран Африки стали лечебное дело, экономика, международные отношения и менеджмент, сообщили в Министерстве образования и науки.
В Минобрнауки заявили, что самыми востребованными направлениями в российских вузах среди студентов из стран Африки стали лечебное дело, экономика, международные отношения и менеджмент. Среди других популярных специальностей у африканских абитуриентов оказались информатика, архитектура, агрономия, нефтегазовое дело, биотехнология, строительство и электроэнергетика, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что в 2025/26 учебном году для граждан африканских государств выделили 4816 бюджетных мест по квоте правительства России, а на 2026/27 учебный год этот показатель увеличили до 5469 мест.
«Отмечу, что интерес к российскому высшему образованию растет: например, в 2025/26 учебном году в наших вузах высшее образование по всем формам и уровням обучения получали 37,7 тыс. граждан африканских стран, что почти на 2,8 тыс. больше, чем годом ранее», – сообщил заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.
Замминистра добавил, что подготовка квалифицированных кадров выступает ключевым направлением гуманитарного сотрудничества России с государствами Африки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ВЦИОМ сообщил о росте числа иностранных студентов в российских вузах.
Ранее Могилевский заявил, что более 422 тыс. иностранных студентов из 182 стран мира учатся в российских университетах.