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    27 октября 2026, 18:30 • В мире

    Хуситы уничтожают два государства одновременно

    Хуситы уничтожают два государства одновременно
    @ REUTERS/Ali Hashisho

    Tекст: Евгений Крутиков

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах», более известное как хуситы, уверенно идет к тому, чтобы контролировать всю страну. В то же время оно заявило об ударах по стратегическому трубопроводу «Восток-Запад» и другим нефтяным объектам в Саудовской Аравии, что чревато последствиями для всего мира. Чего ждать?

    Удары по трубопроводу «Восток – Запад» и станциям по перекачки нефти нанесены с помощью беспилотников, заявил военный представитель хуситов Яхьи Сариа. Кроме того, были проведены две операции против мест сосредоточения войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, и складов вооружений в провинциях Аден и Лахдж на юге Йемена.

    Боевые действия между хуситами с одной стороны и войсками международно-признанного правительства Йемена и Саудовской Аравии с другой разбились на две составляющие – локальную и общемировую.

    Есть война на земле, которая в последние месяцы однозначно идет под диктовку хуситов. И есть воздушная война, выражающаяся со стороны хуситов в точечных ударах по инфраструктурным объектам Саудовской Аравии как дронами, так и баллистическими ракетами. Для мира она сейчас важнее из-за влияния дизельный кризис и рост цен на нефть.

    Саудиты со своей стороны наносят авиаудары по Сане – столице как Йемена, так и хуситов, а также поддерживают авиацией армию на земле (правда, неубедительно).

    «Восток-Запад» также известен как «Петролайн».

    Это одна из важнейших магистралей для транспортировки сырой нефти в Саудовской Аравии.

    Трубопровод, которым управляет национальная нефтяная компания Saudi Aramco, протянулся примерно на 1,2 тысячи километров от района Абкайк до приморского города Янбу. Он целиком проходит по территории саудитов и доставляет нефть от производственных центров на востоке страны к нефтеперерабатывающим заводам и экспортным терминалам на побережье Красного моря. То есть, обеспечивает сухопутную альтернативу Ормузскому проливу.

    В перспективе этот нефтепровод мощностью 7 млн баррелей в сутки мог бы стать прообразом новой нефтетранспортной системы всего Ближнего Востока. Но активность хуситов не дает использовать даже имеющиеся мощности.

    «Восток-Запад» (в середине сентября был остановлен на две недели после атаки дронов. Возможно, что и сейчас саудитам придется приостановить его работу. А они этого очень не хотят. Во-первых, это повлечет за собой серьезные финансовые проблемы, во-вторых, докажет возможности хуситов наносить ущерб критической инфраструктуре и неспособность саудитов выстроить эффективную защиту.

    Поэтому официальные лица королевства традиционно хранят молчание. Но известно, что удары хуситов привели к существенному снижению добычи нефти. Зафиксировано рекордное падение поставок – до минимума за три десятилетия.

    Картографический сервис NASA FIRMS зафиксировал крупный пожар примерно в 90 километрах к западу от столицы Саудовской Аравии. Однако фотоматериалы датированы так, что невозможно оценить, когда именно это произошло.

    Во время прошлых атак по нефтяной инфраструктуре хуситы выбирали целью насосные станции восточнее Эр-Рияда (так было, например, несколько недель назад). Теперь же целью стал и сам нефтепровод, и город-порт Янбу-аль-Бахр, откуда нефть идет на экспорт.

    Их значение стало только возрастать из-за известных проблем в Ормузском проливе. В середине октября сообщалось, что Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения пропускной способности нефтепровода «Восток – Запад» примерно до 10 млн баррелей в сутки в течение пары лет. Такое заявление сделал министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман.

    Теоретически одно другому не мешает: мощность трубопровода можно увеличить, несмотря на удары хуситов. Просто работать он будет с перебоями.

    Примечательно, что западные страны, которые по идее должны быть заинтересованы в защите этого добра, не горят желанием помогать саудитам. Объективно им нечем, поскольку запасы ПВО в Европе исчерпаны из-за постоянных требований Украины.

    Хуже того, дефицит противоракет по большей части тоже общемировой, так что Эр-Рияду практически не к кому обратиться за помощью. В результате и появляются на свет удивительные альянсы, например, с Пакистаном, но и он поддерживает Саудовскую Аравию в основном на словах.

    Получается, что, потратив огромные финансовые ресурсы на модернизацию армии, саудиты так и не смогли создать что-то боеспособное как на земле, так и в воздухе. Поэтому приходится идти на нестандартные шаги, от которых при прочих равных они бы уклонились, будь дела хоть немного лучше.

    Например, они пытаются найти общий язык с Ираном, который по мнению очень многих имеет рычаги влияния на хуситов. В поедельник в Тегеране приземлился С-130 «Геркулес» Саудовской Аравии, на борту которого была делегация в составе министра обороны саудитов Халида бен Салмана, главы турецкой разведки Ибрагима Калына и пакистанского фельдмаршала Асима Мунира.

    Формально визит представителей т.н. Мекканского оборонного соглашения прошел по инициативе иранского МИДа, который заявил о «широком круге» вопросов, которые предстоит обсудить – от «последствий американской агрессии» до «противодействия израильской экспансии». Но саудитам прежде всего нужны те самые рычаги в ситуации, когда удары по их нефтяным объектам и аэропортам идут по нарастающей.

    На земле дела те же – становится хуже. Хуситы продолжают сжимать кольцо вокруг ключевого города Таиз. Основные успехи у них на северном участке этого котла, в котором находятся правительственные силы. Боевые действия уже идут в городской застройке Таиза, но без ожидаемого сопротивления. Оборона правительственной армии рухнула еще пару недель назад, и только малочисленность тех сил, которые хуситы выделили на зачистку города, сдерживает завершение операции по ликвидации котла.

    Кроме того, хуситы не стали ждать подхода крупных сил с юга, которые выравнивают линию фронта по кромке гор, и заняли район Аджан, а также с запада, где они уже преодолели горные массивы и заняли основные высоты. Но особого смысла наступать с юга и запада нет, раз оборона правительственных сил в таизском котле на северном участке рушится от одного-двух боестолкновений средней интенсивности.

    Бои также продолжаются на юге, в районе Лахдж. Хуситы там постепенно занимают мелкие даже по местным меркам населенные пункты, но именно на этом участке находятся наиболее боеспособные части правительственных войск, которые прикрывают прямую дорогу на приморский 800-тысячный Аден.

    Это в первую очередь бригада «Южные гиганты» («Аль-Амалика аль-Джанубия»), которые состоят из йеменцев-салфитов, то есть религиозно близких саудитам. Эр-Рияд и финансирует эту бригаду.

    В прошлом месяце бригада пыталась контратаковать в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы быстро вернули потерянные территории, однако эту вылазку можно считать первым успехом правительственных войск на земле с момента возобновления активных боевых действий этим летом.

    Другие правительственные части, включая те, что получили саудовскую и пакистанскую бронетехнику, демонстрируют вопиющую некомпетентность.

    На днях хуситы опубликовали видеозапись боя на северном участке фронта, где правительственные войска попытались контратаковать бронегруппой по пустыне. Техника перемещалась весело и хаотично, туда-суда сновали групы пехоты. А сидящие на высотах хуситы методично выбивают машины и выкашивают пехоту классическим способом: с помощью гранатометчиков и пулеметных гнезд без применения чего-либо высокотехнологичного.

    Война в пустыне специфична, но правительственные войска ведут себя так, как будто все происходит во времена Лоуренса Аравийского. Им бы попросить у саудитов несколько дронов, чтобы выбивать гранатометчиков с пулеметчиками, но они предпочитают атаковать стройными колоннами импортной бронетехники по открытой пустыне.

    На северном участке в провинции Мариб линия контроля не меняется уже неделями, но в основном из-за нежелания самих хуситов распылять силы и продвигаться вглубь крупного оплота правительственных сил. Скорее всего, они ждут зачистки таизского котла, после чего они выровняют фронт и смогут перебросить основные силы на южное направление для подготовки операции по занятию Адена.

    Близится час икс. Таиз уже на грани. А если хуситы смогут начать наступление на Аден, одновременно сохраняя интенсивность ракетных ударов по саудовской нефтяной системе, ситуация грозит стать критической не только для правительственных сил Йемена, но и для королевства Саудовская Аравия.

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