Неистовство Нетаньяху оставит Израилю очень тяжелое наследство

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Палестинское государство на запад от Иордана не возникнет. На протяжении многих лет я препятствовал созданию этого террористического государства, несмотря на огромное внутреннее и внешнее давление. Мы делали это решительно и с политической мудростью. Тем более что мы удвоили еврейские поселения в Иудее и Самарии и будем продолжать этот путь», – отрезал премьер Израиля Биньямина Нетаньяху, заочно обращаясь к лидерам стран, объявивших о признании Палестины.

Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Португалия, Франция. Всех их и еще кое-кого израильский премьер теперь запугивает президентом США Дональдом Трампом. Вот вернусь, мол, из Америки, – и будут вам последствия за поддержку террора.

По меркам израильского правительства Нетаньяху еще относительно вежлив. Например, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир несколькими часами ранее призвал полностью оккупировать и аннексировать Западный берег реки Иордан (сейчас оккупировано порядка 60%), а палестинскую администрацию там (ПНА) уничтожить. Это несмотря на то, что ПНА – кровный враг Хамас, и к нападению на Израиль 7 октября 2023 года, которым израильтяне теперь оправдывают все свои поступки, никакого отношения не имела.

Бен-Гвир не просто встал в позу, Западу назло, – он правда хочет все это осуществить. По взглядам министр безопасности правее Нетаньяху, возглавляет националистическую сионистскую партию, а имя себе сделал, представляя в израильских судах интересы еврейских поселенцев на западном берегу Иордана. Создавать там еврейские поселения запретили в ООН, и нынешнее правительство предпочитает разрубить это противоречие в своем стиле: нет, мол, никакой Палестины (а также не было и не будет), есть лишь Израиль от моря до моря (Мертвого).

В этом ключе признание палестинской государственности Европой Нетаньяху слегка тревожит, но лично для него ничего не меняет. Его правительство самоуправствует в том числе на территории тех стран, которые давно признаны и являются членами ООН. Не важно, Сирия это или Йемен, где с официальной властью все сложно, Ливан или Иран, где все однозначно, – Израиль поступает так, как Нетаньяху считает нужным поступить в интересах безопасности. А вот своей безопасности или безопасности Израиля – это уже дискуссионный вопрос.

Есть мнение, что Нетаньяху больше не может быть премьером мирного времени.

В случае деэскалации на Ближнем Востоке он будет списан в государственных интересах Израиля – как тот, кто испортил его отношения почти со всем миром, разыскивается международным судом, подозревается в организации геноцида, а также потому, что прошляпил то самое нападение Хамас 7 октября 2023 года. С новым послевоенным лидером евреям будет всяко удобнее, тем более, что в коррупции Нетаньяху обвиняют на родине не реже, чем остальной мир обвиняет в жестокости и потере чувства реальности.

Кто тоньше чувствует реальность на собственной шкуре, покажет история. Среди востоковедов утвердилось мнение, что решением, после которого израильский премьер не сможет рассчитывать на спокойную старость, стал удар по Катару, где якобы укрывались функционеры Хамас. Кто бы там ни укрывался, Катар запрещалось трогать как особого союзника США. Но подозрения, которыми располагает израильская контрразведка (ШАБАК) относительно работы на Катар людей из ближайшего окружения премьера, делали Нетаньяху во внутриполитической повестке, так сказать, иностранным агентом Дохи. Удары по этой самой Дохе подозрения как будто бы скрадывают.

Это типичный пример того, как Нетаньяху путает личную шерсть с государственной, что вряд ли останется без внимания, когда преемники прекратят его гонку со временем. Но и в том случае, если израильское правительство будущего осудит его и – заодно – перегибы нынешнего периода, этот геополитический фарш назад не проворачивается. Пусть даже Биби один во всем виноват, последствия будут для всего Израиля. Кабинет Нетаньяху спровоцировал наступление новой реальности, в которой еврейского государству будет хуже, чем раньше было.

Во-первых, в этой реальности существует исламский ядерный зонтик. Убедившись на примере Катара, что американские гарантии безопасности больше не действуют, Саудовская Аравия как ведущее арабское государство заключила соглашение с Пакистаном о взаимной обороне, по которому Исламабад обязуется защищать саудитов своим ядерным оружием. Считалось, что оно запасено по душу Индии, но Эр-Рияд всегда был соинвестором пакистанского ядерного проекта и находится сейчас с Индией в хороших отношениях, так что именно Израиль выглядит главным кандидатом на роль той страны, от действий которой призван прикрыть исламский ядерный зонтик.

Альтернативный кандидат – это шиитский Иран, возлежащий между пакистанцами и саудитами. Но он в последнее время просто лежит – и никого не трогает, а Израиль будто с цепи сорвался.

Во-вторых, в регионе появится что-то вроде суннитского НАТО: в Исламабаде уже подтвердили, что готовы брать под свой зонтик (министр обороны прямо так и сказал - зонтичная система) другие государства – и что кандидаты на вступление уже есть. Правда, разговор с ними предстоит долгий, поскольку военный союз - это история серьезная и обстоятельная.

Справедливости ради, у Саудовской Аравии и Пакистана давно уже были особые отношения. Но их оформление в нынешний альянс заняло, по официальным данным, «около двух лет». Нетаньяху начал военную операцию в Секторе Газа как раз около двух лет назад.

Согласно одной из гипотез, Хамас осуществил тогда свой октябрьский рейд не только для того, чтобы захватить заложников и через это принудить израильские власти к переговорам. Прежде всего, он хотел пресечь соглашение о нормализации отношений между Израилем и саудитами, которое продавливали США, ведь оно подало бы пример другим исламский странам. Остальные процессы развернулись для Хамас и палестинцев довольно печальным образом, но этой цели достичь удалось: саудиты отказались от соглашения с Израилем и от США как главного гаранта безопасности тоже по сути отказались, уйдя под заблаговременно оплаченный исламский ядерный зонтик. Вероятно, скоро под ним соберется толпа.

В-третьих, границы Израиля, право на защиту которых признается его союзниками, станут теперь размытыми, а количество союзников уменьшится. Если раньше еврейское государство могло быть уверено в том, что хотя бы западные страны Палестину не признают – и тем самым как бы разрешать евреям вести себя на палестинских территориях, как у себя дома, то нынешний парад признаний необратим и приведет к логическому завершению – вступлению Палестины в ООН. Теперь это вопрос не единой позиции Запада, а того, насколько лево то или иное правительство. В тех немногих оставшихся странах, где Палестину признать отказываются, у власти правые, но это не навсегда, а левые для себя уже все решили.

Даже США – важнейшее для Израиля исключение, поскольку имеют право вето в Совбезе ООН – теперь уже не исключение в полной мере. В Сенат впервые в истории была внесена резолюция о признании Палестины: шансов на успех у нее нет, но лиха беда начало. Большинство избирателей-демократов теперь выступают против поддержки Израиля, этот баланс сместился еще несколько лет назад, а на подъеме левое рыло демократов, гневно антиизраильское.

Против еврейского государства в современных США настроены институты и страты, некогда бывшие центрами борьбы с антисемитизмом. Университетские кампусы, мейнстримные СМИ, Голливуд и даже еврейская диаспора в крупных городах, чья жизнь стала опаснее из-за неистовств Нетаньяху, – все теперь скандируют «Остановите Израиль».

Но пока еще президент США Дональд Трамп, конечно, совсем не такой.

С ним Нетаньяху ловко разделяет ответственность за все свои ходы, но поскольку и для США, и для самого Трампа эти ходы пользы не несут – только ущерб, когда-нибудь хозяин Белого дома тряхнет шеей.

Парадокс ситуации в том, что торопить его, вероятно, не стоит, ведь стратегически невыгодное для еврейского государства подчас благотворно для многополярного мира. Какими бы ни были проблемы Израиля – это его проблемы, его счет и его новая реальность (Нетаньяху уже поднял вопрос о переходе к автаркии и полному самообеспечению). А для всех прочих стран это поучительная притча о том, что нельзя полагаться на США в вопросах безопасности.

Исламское НАТО с пакистанским «ядерным зонтиком», как и фронда Западной Европы по вопросу признание Палестины, это скукоживание Pax Americana. Дипломаты будущего, работая в БРИКС и других институтах, которые придут на смену западной гегемонии, пусть нехотя, но будут признавать огромный личный вклад Нетаньяху в ускоренное строительстве мира, где живут своим умом, а не по плану Госдепа. Премьер Израиля был достаточно плох, чтобы не только для Израиля, но и для США все не оставалось «по-старому».