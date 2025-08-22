  • Новость часаПутин поручил разработать программу поддержки наукоградов России
    22 августа 2025, 21:45 • В мире

    Израиль открыл в Газе врата ада

    Израиль открыл в Газе врата ада
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    ЦАХАЛ возобновляет военную операцию против ХАМАС, выражая решимость захватить весь сектор Газа. Уже сейчас ООН оценивает положение в регионе как «катастрофический голод», но власти Израиля намерены идти до конца. Этот конец ужасен.

    «Скоро врата ада откроются над головами убийц и насильников ХАМАСа в Газе, и будут открыты до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, в первую очередь на освобождение всех заложников и разоружение. Если не согласятся, Газа, столица ХАМАС, станет Рафахом и Бейт-Хануном», – заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, намекая на города, которые были полностью разрушены ЦАХАЛ в ходе боевых действий.

    Для выполнения этой задачи Израиль мобилизует 60 тысяч резервистов и продлевает срок военной службы для 20 тысяч, мобилизованных ранее. Мирным жителям Газы (а это около миллиона человек) предлагается переместиться на юг сектора.

    Казалось бы, эта операция бессмысленна, ведь она вряд ли приведет к выполнению двух задач, обозначенных Кацем и неоднократно подчеркнутых премьер-министром Биньямином «Биби» Нетаньяху. «Эти две задачи – победить ХАМАС и освободить всех наших заложников – идут рука об руку», – говорил глава правительства.

    Сейчас в руках ХАМАС находится около полусотни израильтян, захваченных в ходе набега на Израиль в октябре 2023 года. По данным Тель-Авива, более половины из них уже мертвы. Остальные же, скорее всего, умрут в ходе полномасштабных боевых действий, которые теперь проводятся без особой жалости к мирным жителям.

    Британское издание The Guardian совместно с несколькими другими выпустило расследование, согласно которому 5 из 6 убитых израильтянами жителей в Газе (или 83%) – это нонкомбатанты. Для сравнения: доля мирных жителей от общего числа жертв в сирийской войне составляет 29-34%, а в Афганистане за весь период американского вторжения – 8-12%.

    Всем будет трудно уцелеть в этой бойне, но бойня вряд ли приведет к полной победе над ХАМАС, то есть уничтожению или разоружению организации. Неизбирательные бомбардировки уничтожают тысячи боевиков, но на их место приходят новые тысячи: братья, отцы и дети тех мирных жителей Газы, которые были убиты израильтянами.

    По сути, Израиль добивается того, что население сектора, которое до начала бомбардировок в массе своей уже скептически относилось к диктатуре ХАМАС, сейчас ассоциирует себя с группировкой. Сдаваться она отказывается.

    «ХАМАС отказывается разоружиться потому, что понимает: после выполнения этого требования о палестинском государстве можно забыть уже раз и навсегда. Ведь ХАМАС – единственная сила сопротивления, которая есть у Палестины», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов.

    При этом достижение недостижимых целей стоит Израилю очень дорого. И в плане экономики (мобилизация приводит к серьезным финансовым потерям), и в плане репутации.

    Дошло до того, что влиятельнейшая еврейская диаспора в США в массе своей не поддерживает действия Нетаньяху в Газе. Для нее важнее не уничтожение ХАМАС, а сопутствующие беды вроде детей, которые страдают от голода.

    По данным ООН, с октября 2024 года только от недоедания погибло 98 детей, 37 из них – в июле 2025-го. Еще 20 тысяч детей только за три месяца (с середины апреля до середины июля) были госпитализированы из-за истощения. В целом в Газе сейчас голодают более полумиллиона человек.

    Все это приводит к взрывному росту антиизраильских настроений и антисемитизма везде, включая США. Этот рост американские евреи считают главной угрозой своему существованию, а отнюдь не ХАМАС.

    Теряет Израиль и потенциальных партнеров в конфликте с Ираном. Власти Саудовской Аравии и ОАЭ не любят ХАМАС, однако не могут не учитывать влияние происходящего в Газе на настроения граждан. Кое-кому из этих граждан может показаться, что Турция и Иран делают гораздо больше для защиты палестинских арабов, чем заливные короли и шейхи, стремящиеся выстраивать отношения с Израилем. Любое взаимодействие с Тель-Авивом становится в регионе токсичным.

    Казалось бы, в этой ситуации Израилю нужно не продолжение войны, а переговоры. Таковые ему уже предлагали: Катар и Египет выступили за новое – на этот раз 60-дневное – прекращение огня и выпуск из тюрьмы 150 палестинцев в обмен на освобождение 10 заложников и передачу трупов еще 18 погибших.

    ХАМАС предложение принял. Раньше для освобождения новой партии заложников от Израиля там требовали начать переговоры о создании палестинского государства и разблокировать Газу, сейчас Нетаньяху мог получить своих людей за временное прекращение огня.

    Но Израиль отказался. Потому что это перемирие не вписывается в настоящие цели его операции в Газе.

    «У Нетаньяху других вариантов и не было. Нужно было облечь продолжение войны в иную форму, дать ей новые названия, но цель операции оставить неизменной. Израиль пытается использовать борьбу с ХАМАС как предлог для уничтожения палестинского населения Газы, вытеснения его из сектора», – говорит Кирилл Семенов.

    У Нетаньяху считают, что решить проблему Газы, ХАМАС и безопасности всего Южного Израиля можно единственным способом: ликвидацией палестинской Газы как таковой. Не уничтожением ХАМАС, который «врос» в гражданское население, а полной очисткой сектора от нежелательных элементов. Причем делать это нужно сейчас, пока ключевой спонсор ХАМАС – Иран – не оправился после войны с Израилем и США, а американцы заняты другими вопросами и сквозь пальцы смотрят на то, как ЦАХАЛ ради изгнания палестинцев бомбит Газу и уже организовал там гуманитарную катастрофу, не пропуская конвои с продуктами и водой.

    То есть, выражаясь словами организаторов Холокоста, Израиль идет по пути окончательного решения палестинского вопроса.

    На этом пути Израиль ведет гонку со временем. Неизвестно, что произойдет быстрее – сломаются палестинцы или же сломаются израильтяне под гнетом внутреннего и внешнего давления.

    «С каждой новой операцией ХАМАС слабеет, но слабеет и Израиль, в котором усугубляются экономические и политические проблемы», – говорит Кирилл Семенов.

    В еврейском государстве сейчас проходят многотысячные митинги с требованием освободить заложников путем переговоров. Однако Биньямин Нетаньяху принес пленников в жертву ради шанса на победу – и искренне считает, что победителя ХАМАС судить не будут.

