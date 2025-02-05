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    5 февраля 2025, 19:50 • В мире

    Трамп решил присоединить палестинские земли к Америке

    Эксперты оценили предложение Трампа о передаче сектора Газа под контроль США

    Трамп решил присоединить палестинские земли к Америке
    @ Hadi Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Дональд Трамп пытается изменить положение дел на Ближнем Востоке. Президент США предложил передать сектор Газа под контроль Вашингтона, а до этого настаивал на депортации палестинцев из региона в соседние арабские государства. Несмотря на то что мировая общественность негативно встретила эти инициативы, есть высокая вероятность того, что Трамп попробует реализовать свой замысел. К чему это может привести?

    Дональд Трамп заявил о планах США установить контроль над сектором Газа. Во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он подчеркнул, что этот шаг может стабилизировать обстановку в ближневосточном регионе.

    «Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом месте», – сказал глава Штатов. Он добавил, что в анклаве нужно «расчистить местность» и избавиться от разрушенных зданий. Для обеспечения безопасности в регион могут отправиться американские войска.

    При этом США поспособствуют экономическому развитию, которое «обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья», пообещал он. По его задумке, Газа должна стать «невероятным международным местом», «ближневосточной Ривьерой» с колоссальным потенциалом.

    Интересно, что незадолго до пресс-конференции Трамп заявил, что сектор Газа непригоден для жизни и представляет собой «площадку под снос». Он также предложил переселить около 2 млн жителей анклава в соседние страны, например, в Иорданию и Египет. Республиканец добавил, что Вашингтон не намерен финансировать этот процесс.

    Предложения Вашингтона были восприняты на Ближнем Востоке негативно. «Мы считаем, что это путь к созданию хаоса и напряженности в регионе. Наш народ в секторе Газа не позволит этим планам осуществиться», – цитирует главу ХАМАС Сами Абу Зухри издание Reuters.

    В свою очередь, Саудовская Аравия заявила об отказе от нормализации дипотношений с Израилем в случае, если Тель-Авив и его сторонники откажутся от идеи создания палестинского государства. Против предложения Трампа выступил и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, эта идея неприемлема для большинства государств региона.

    На этом фоне в Кремле подчеркнули, что Россия придерживается утвержденной в ООН позиции о единственном варианте палестинского урегулирования на базе создания арабского и еврейского государств. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот тезис готовы поддержать большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме, пишет ТАСС.

    «В своих предложениях Трамп действует последовательно. Изначально он предложил арабским странам принять на своей территории палестинских беженцев. Все крупные региональные игроки отказались», – сказал Дмитрий Бридже, эксперт Центра арабо-евразийских исследований.

    «Их можно понять: интеграция жителей сектора Газа в общество Иордании или Египта потребует немало финансовых вложений. Кроме того, некоторые из приезжих могут оказаться радикалами, настроенными на продолжение борьбы с Израилем, что помешает арабским государствам продолжить курс на нормализацию диалога с Тель-Авивом», – полагает он.

    «На этом фоне Трамп и предлагает вмешательство США как компромиссный вариант. Судя по его заявлениям, республиканец хочет получить контроль над сектором Газа и посредством колоссальных финансовых вложений снизить влияние ХАМАС в регионе до нуля. Но реализовать этот план у него, скорее всего, не получится», – отмечает собеседник.

    «Пока в инициативе Белого дома наблюдается большое число белых пятен.

    Самое главное – что будет с палестинцами? Вариантов немного: США могут попытаться надавить на соседние государства, чтобы они приняли беженцев, или оставить местное общество в пределах сектора Газа. Эти сценарии подразумевают кардинально разные действия Вашингтона», – полагает эксперт.

    «Кроме того, арабские государства не смогут одобрить передачу контроля над регионом в пользу Штатов. Палестина получила сакральное значение для населения Ближнего Востока. Ей сочувствуют и сопереживают. Допустить прямое вмешательство в ее жизнь лидера западного мира равносильно добровольному отказу от власти», – рассуждает он.

    «Люди примут согласие своих лидеров с Трампом за слабость. На этом фоне может разгореться даже новая радикализированная «арабская весна»! Однако помимо потенциального недовольства со стороны населения, у стран региона есть и другие соображения, почему не стоит соглашаться с предложением Вашингтона», – говорит собеседник.

    «Достижением США контроля над сектором Газа может с легкостью воспользоваться Израиль.

    Учитывая степень контактов между двумя странами, не исключено, что Тель-Авив попытается застроить регион или даже переселить туда собственных граждан. Исключить подобного исхода не может никто», – акцентирует эксперт.

    «На мой взгляд, перечисленные инициативы Трампа призваны изменить баланс сил региона в пользу еврейского государства. Столь жесткими и бескомпромиссными проектами он прокладывает дорогу к обсуждению присоединения ближневосточных стран к Соглашениям Авраама. Думаю, это и есть реальная цель республиканца», – считает он.

    «России к действиям Дональда Трампа стоит относиться настороженно. Мы продолжим придерживаться традиционного взгляда на урегулирование конфликта: стабилизация возможна лишь на основании прямого диалога между Палестиной и Израилем. При этом мы должны предлагать этим сторонам наше посредничество при переговорах», – добавляет Бридже.

    Самое интересное в заявлении Трампа – это подтверждение его базового взгляда на международные дела,

    пишет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Он принципиально отказывается от общепринятой аксиомы, что все народы и государства равны», – отмечает он.

    «Трамп отбрасывает приличия. Палестинцы в его представлении несубъектны по определению: что с ними будет, решают другие. И это относится не только к Ближнему Востоку. С тем же, вероятно, столкнется и Украина: ее интересы республиканец будет формулировать сам. А критерии справедливости у него напрямую связаны с выгодой и управленческой эффективностью», – рассуждает Лукьянов.

    В целом же встреча Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху продемонстрировала, что еврейское государство фактически стало колонией США, отмечает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. «Теперь все принципиально важные решения будут приниматься не в Тель-Авиве, а в Вашингтоне», – говорит он.

    Собеседник обратил внимание на одну из ключевых тем переговоров – сектор Газа. Громкие заявления американского президента о том, что анклав представляет собой «площадку под снос», и о планах Вашингтона взять эту территорию под свой контроль вызвали среди ультраправых в Израиле радость, а среди левых – шок, отметил политолог. Ципис считает, что

    это виртуозный и четкий план президента США по урегулированию арабо-израильского конфликта,

    в котором, впрочем, прослеживается тандем Вашингтона и Тель-Авива. Он объясняет: ВВС Израиля на протяжении полутора лет «раскатывали» Газу, «стирая целые кварталы», чтобы сектор стал непригоден для жизни.

    «Сейчас операция ЦАХАЛ постепенно сходит на нет. При этом анклав разрушен настолько, что восстановить его силами палестинцев невозможно. Именно на этом играет Трамп. Поэтому он говорит, что сектор – это «площадка под снос», и настаивает на переселении жителей Газы», – детализировал эксперт.

    В то же время американский лидер заявляет о готовности восстановить анклав, продолжил собеседник. Разумеется, Тель-Авив получит свои дивиденды. По оценкам Циписа, план Трампа предполагает, что новая Газа станет частью Израиля, и жить там будут в основном израильтяне. А те два миллиона палестинцев – жителей анклава – будут перемещены.

    «Часть из них, скорее всего, отправят на Западный берег реки Иордан.

    За «зеленой линией» уже построены микрорайоны, куда могут заселить палестинцев. Что-то похожее есть и в Египте. Я не исключаю, что, когда будут отстраивать Сирию, могут и там заложить участок для переселенцев из Газы», – рассуждает аналитик.

    Вместе с тем Ципис подчеркивает: создание государства Палестина неизбежно. «Пока неясно, на какой именно территории. Речь, по всей видимости, пойдет о Западном береге реки Иордан, где сейчас ЦАХАЛ проводит операцию, как заявляет армия, по ликвидации последних ячеек террористов», – уточнил политолог.

    «Если события продолжат развиваться по утопическому сценарию, сектор Газа отойдет Израилю, будет создано палестинское государство, ХАМАС исчезнет и стороны конфликта заключат мир. Тогда через несколько лет палестинцы при желании смогут вернуться в новую Газу. У них, вероятно, не будет к этому препятствий, но захотят ли они – другой вопрос», – предположил спикер.

    Оказание Вашингтоном услуг по восстановлению Газы, разумеется, не будет носить безвозмездный характер. «США в обмен на финансирование реконструкции анклава активно займутся добычей газа и разработкой месторождений на шельфе», – считает Ципис. По его мнению, и упомянутая Трампом

    возможность отправки американских войск вполне реализуема.

    «Их функцией станет, во-первых, обеспечение безопасности переселения жителей Газы, а во-вторых, ликвидация оставшихся ячеек ХАМАС и зачистка анклава. Израиль с этим не справится, потому что силы еврейского государства изрядно истощены», – указал эксперт.

    Он напомнил, что ЦАХАЛ сейчас «воюет на нескольких фронтах одновременно: против йеменских хуситов, «Хезболлы» в Ливане, а также в Сирии, секторе Газа и на Западном берегу Иордана». «На этом фоне я не исключаю, что в Газе в итоге высадятся «миротворческие» силы США», – допустил политолог. При этом арабский мир с такими притязаниями Трампа в конце концов смирится, прогнозирует аналитик. «Никто не будет чинить какие-либо препятствия», – заключил Ципис.

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