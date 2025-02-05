Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
Предложение Трампа по Газе вызвало возмущение в Турции
Глава МИД Турции назвал предложение Трампа по вопросу Газы неприемлемым
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался против предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа, подчеркнув, что это решение неприемлемо не только для Турции, но и для других стран региона.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил свое несогласие с предложением американского президента Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа, сообщает ТАСС. В интервью Anadolu Фидан подчеркнул, что эта инициатива неприемлема как для Турции, так и для других стран региона. Министр напомнил, что проблемы палестинского вопроса начались с изгнания палестинцев со своих земель и их замены израильтянами.
Фидан также отметил, что международное сообщество, особенно исламские страны, достигли единого мнения относительно палестинского вопроса. Они поддерживают решение на основе создания двух государств, включая палестинское государство в границах 1967 года. Однако, по его словам, пока что со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки, крупнейшего сторонника Израиля, такое признание отсутствует.
Министр также упомянул, что хотя некоторые страны еще не полностью признают Израиль, существует понимание, что проблемы могут быть значительно решены на основе принципов создания двух государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, такие как Иордания и Египет; в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью»; палестинская национальная администрация, базирующаяся в Рамалле, неоднократно отвергала предложения движения ХАМАС о возвращении в сектор Газа.