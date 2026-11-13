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Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку
Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку с Двалишвили
Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев после драки с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мерабом Двалишвили.
Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с грузинским бойцом в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Судебный департамент Абу-Даби в соцсетях отметил, что к шести месяцам тюремного заключения и крупным денежным штрафам были приговорены восемь участников драки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возможным наказанием для Нурмагомедова назвали тюремное заключение сроком до года и штраф за участие в потасовке.
В четверг участников драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Двалишвили постыдным поступком.