В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Часть Ровненского района Украины обесточена после взрыва
Часть Ровненского района на Украине осталась без света после взрыва
В результате взрыва часть Ровненского района Ровненской области на западе Украины осталась без электроснабжения.
Глава администрации Александр Коваль сообщил, что в результате взрыва обесточена часть Ровненского района, передает ТАСС.
В настоящий момент в регионе объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрыве в Сарнах Ровненской области. В субботу в Кременчуге Полтавской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.
В городе Златополь Харьковской области также произошел взрыв.