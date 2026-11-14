В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Песков: Путин помиловал Лерчек из гуманитарных соображений
Президент Владимир Путин руководствовался гуманитарными соображениями, принимая решение о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Лерчек нанесла большой экономический ущерб государству, но Путин принял во внимание ее тяжелую болезнь и несовершеннолетних детей», – заявил Песков в комментарии Zvezdanews.
Он подчеркнул, что президент в этом вопросе руководствовался исключительно гуманитарными соображениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной.
Защита Лерчек поблагодарила главу государства за помилование.
Блогер Валерия Чекалина также выразила благодарность президенту.