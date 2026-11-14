Власти Украины заявили о строительстве восьми новых переправ в Киеве

Tекст: Вера Басилая

«В целом по Украине планируется построить 21 переправу. В Киеве – восемь. Каждая переправа обеспечит 30-40% от нынешней пропускной способности мостов», – заявил Калашник в интервью телеканалу ТСН.

Первые две переправы планируется открыть до конца февраля 2027 года. Переходы будут иметь по одной полосе движения в каждом направлении, передает ТАСС.

Часть конструкций для строительства переправ предоставили США и Япония. Еще около 400 метров конструкций может передать Франция.

Из-за повреждений основных мостов в Киеве ограничено движение транспорта, что привело к транспортному коллапсу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Киева приступили к строительству понтонных переправ через Днепр из-за повреждения основных мостов.

В среду в столице Украины начался транспортный коллапс на дорогах. В конце прошлого месяца власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве.