В ВСУ назвали огромной проблемой российскую спутниковую систему «Рассвет»

Командир бригады ВСУ назвал огромной проблемой российские спутники «Рассвет»

Tекст: Вера Басилая

Украинский военный в разговоре с блогером оценил последствия запуска российской низкоорбитальной спутниковой системы. По словам командира бригады ВСУ, появление «Рассвета» обернется огромной проблемой для украинской армии, сообщает «Звезда».

Военный эксперт Андрей Союстов пояснил, что подобная спутниковая система потенциально позволит управлять беспилотниками на значительном расстоянии от зоны боевых действий.

По его оценке, оператор на Дальнем Востоке сможет контролировать дрон, действующий в западных районах Украины, в том числе при поражении движущихся целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о частичном покрытии территории Украины российской спутниковой системой «Рассвет».

В прошлом месяце Владимир Зеленский подписал указы о санкциях против связанных с созданием спутников граждан и компаний.

В середине октября советник Зеленского Сергей Бескрестнов назвал развертывание группировки значительным преимуществом для российских войск.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полной защищенности системы «Рассвет» от физического, политического и экономического воздействия.