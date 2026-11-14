Убитый на свадьбе в Махачкале самбист Давудов умер от выстрела в висок

Tекст: Вера Басилая

Выстрел, который оказался смертельным для призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова, пришелся в височную область головы, передает РИА «Новости».

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников произвел выстрел из огнестрельного оружия в висок Давудова.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

В МВД по республике добавили, что участники конфликта, по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт начался на свадьбе в банкетном зале в Махачкале и перерос в драку и стрельбу.

31-летний Вацилов Давудов был бронзовым призером чемпионата России по самбо 2023 года и кубка России по дзюдо 2022 и 2023 годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бронзовый призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов скончался в больнице после огнестрельного ранения в ходе конфликта в банкетном зале Махачкалы. В силовых структурах республики сообщили о задержании подозреваемого в убийстве спортсмена.