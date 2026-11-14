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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    У европейцев – как интегративного объединения, так и у отдельных стран – оказалось не так много возможностей повлиять на американо-российский де-факто сговор против сохранения Европы в границах free world.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    14 ноября 2026, 13:22 • Новости дня

    МИД: фон дер Ляйен признает, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Евросоюза переплатили 100 млрд евро за импорт газа из-за решений Брюсселя.

    Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

    «При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

    Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

    Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

    Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.

    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    13 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Politico: Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько крупных городов Евросоюза обратились к властям с требованием запретить использование сигаретных фильтров из-за их негативного влияния на экологию.

    Брюссель, Генуя, Дублин, Мюнхен и другие мегаполисы поддержали инициативу «Нет фильтрам», запущенную муниципалитетом Гааги и одобренную правительством Нидерландов, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В городах отмечают, что окурки стали главной причиной загрязнения улиц. Правила ЕС, обязывающие производителей табака оплачивать уборку окружающей среды, не касаются использованных фильтров. Один из советников администрации Брюсселя заявил, что окурки составляют около 30% всего мусора в столице Бельгии.

    Подавляющее большинство фильтров производят из ацетилцеллюлозы – плохо разлагающегося вида пластика. Биоразлагаемые аналоги пока не приобрели популярности.

    Активисты требуют полного запрета фильтров, опасаясь, что частичные меры позволят производителям использовать новые материалы, которые формально не являются пластиком, но остаются такими же вредными для окружающей среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейская комиссия допустила возможность запрета на экспорт пластиковых отходов в Турцию.

    В прошлом году в Евросоюзе обсуждали возможность полного запрета сигарет с фильтрами и электронных сигарет.

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    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Евросоюз в январе-сентябре нарастил импорт СПГ из России на 12%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суммарные поставки российского сжиженного природного газа в европейские страны за три квартала составили 6,72 млрд евро, увеличившись почти на 12% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, объем импорта трубопроводного газа за этот же период вырос на 6% и составил 4,86 млрд евро, передает РИА «Новости». Суммарные поставки российского голубого топлива увеличились на 10%, достигнув 11,59 млрд евро.

    В сентябре закупки сжиженного природного газа снизились на 9% до минимальных с прошлого ноября 498,2 млн евро. При этом в годовом выражении зафиксирован рост на 42%. Поставки по трубопроводам в первый месяц осени выросли на 15% за месяц и на 64% за год, достигнув максимальных с начала 2025 года 782,9 млн евро.

    Общие поставки российского газа в европейские страны по итогам сентября выросли на 5% к августу и в полтора раза к прошлому году, составив 1,28 млрд евро. В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта энергоносителей из России, запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам действует с апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Евросоюза вопреки санкциям увеличили закупки российского сжиженного природного газа до 12,18 млн тонн.

    В июле Европа решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    13 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Кошта и фон дер Ляйен отказали Каллас в праве вести переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Дублине объяснили, почему руководитель дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не будет представлять ЕС в переговорах с Россией.

    Кошта и фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС публично отказали главе европейской дипломатии в праве возглавлять переговоры Евросоюза с Россией, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Каллас, что по базовым документам Евросоюза именно она должна вести переговоры с Россией, Кошта сослался на распределение полномочий между институтами ЕС.

    «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

    Фон дер Ляйен поддержала позицию председателя Евросовета и отметила, что решение о представителях принято самими странами и институтами ЕС, подчеркнув, что 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кто будет их представлять на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив подготовку возможного обсуждения архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов рассматривать главу евродипломатии Каю Каллас в роли переговорщика от Европы по урегулированию конфликта.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    14 ноября 2026, 11:16 • Новости дня
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    Минэкономики Германии предложило расконсервировать угольные ТЭС
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое министерство экономики подготовило законопроект о возвращении в эксплуатацию старых угольных электростанций на фоне угрозы дефицита газа грядущей зимой.

    Законопроект предусматривает, что расходы на содержание электростанций переложат на конечных потребителей через сетевые сборы. Речь идет о станциях, входящих в сетевой резерв, или тех, для которых запрет на сжигание угля вступит в силу в 2026-2028 годах. Они смогут предоставить дополнительные мощности не позднее конца марта 2028 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    В ведомстве ожидают, что использование угля и мазута позволит сэкономить газ и сдержать цены на электричество, так как поставки этих видов топлива не зависят от кризисных регионов. Операторов обяжут поддерживать в готовности персонал и запасы топлива.

    Инициатива министерства вызвала резкую критику партий «Зеленые» и СДПГ. Представитель «Зеленых» Михаэль Кельнер заявил, что ведомство «забывает заполнить хранилища и в панике откапывает старые мазутные и угольные станции».

    Сейчас заполненность немецких газохранилищ находится на критически низкой отметке в 58%. По данным ассоциации операторов хранилищ INES, при суровой зиме запасы газа в стране могут иссякнуть уже в январе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уровень запасов природного газа в подземных хранилищах стран Евросоюза опустился до 71,25%. На прошлой неделе запасы газа в ПХГ Германии упали ниже 60%. В начале месяца депутат Бундестага от партии «Зеленые» Михаэль Келльнер заявил об отсутствии страхового запаса природного газа в Германии на предстоящую зиму из-за пустых хранилищ.

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    13 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Глава Евросовета рассказал о составе делегации для переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Кошта заявил, что в состав делегации ЕС на переговорах по Украине войдут представители институтов Европейского союза и стран так называемой коалиции желающих, передает ТАСС.

    Он добавил о поддержке европейскими лидерами переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исключил возможность участия главы евродипломатии Каи Каллас в переговорах от Европы из-за ее глупости.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

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    13 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Песков отказался оценивать кандидатуру Каллас для переговоров по Украине

    Песков не стал комментировать кандидатуру Каллас как переговорщика по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас в качестве переговорщика от Европы по Украине.

    «Я оставлю без комментариев», – так Песков прокомментировал просьбу оценить кандидатуру Каллас.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщало о расколе в Евросоюзе по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах. Часть стран выступает за главу дипломатии ЕС Каю Каллас, другие поддерживают председателя Евросовета Антониу Кошту, а Франция и Германия не хотят уступать Брюсселю право самостоятельно представлять Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера Эммануэля Макрона переговорщиком по Украине от Европы.

    В прошлом месяце СМИ указывали, что Каллас отдалили от дискуссий по украинскому конфликту.

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине.

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    13 ноября 2026, 14:00 • Новости дня
    Евросоюз заплатил за трубопроводный газ России максимум с начала 2025 года

    Страны ЕС в сентябре купили российский трубопроводный газ на 783 млн евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    В сентябре государства Евросоюза приобрели российский природный газ на общую сумму 1,28 млрд евро, что стало наибольшим показателем с января 2025 года, следует из данных Евростата.

    В первый месяц осени европейские страны импортировали российский природный газ суммарно на 1,28 млрд евро. Из этого объема закупки трубопроводного газа составили 783 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    Отмечается, что в мае государства Евросоюза также заплатили за поставки сжиженного природного газа из России 498 млн евро.

    Сегодня газопровод «Турецкий поток» остается единственным активным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в европейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Евросоюза увеличили закупки российского сжиженного природного газа до рекордных 12,18 млн тонн.

    Летом стоимость поставок отечественного природного газа в государства ЕС достигла 1,5 млрд евро.

    В июне импорт сжиженного природного газа из России европейскими странами вырос на 21%.

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    13 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    В четверти стран Евросоюза выросли расходы на алкоголь и наркотики

    Евростат: Жители четверти стран ЕС увеличили траты на алкоголь и наркотики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Население каждой четвертой из 27 стран Евросоюза увеличило расходы на алкоголь, сигареты и наркотические вещества в 2025 году, самым заметным рост оказался на Кипре, следует из данных Евростата.

    В 2025 году рост расходов на такие товары был зафиксирован в нескольких странах ЕС. На Кипре он составил 5,7%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    На Мальте траты на алкоголь, табак и наркотики выросли на 3,5%, в Португалии – на 2,8%, в Греции – на 2,7%, в Румынии – на 1,5%, в Хорватии и Швеции – на 0,4%.

    При этом в целом по Евросоюзу категория «Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические средства» стала единственной, в которой было зафиксировано снижение расходов – они упали на 1,9%, подтвердив тенденцию 2024 года. Общие расходы домохозяйств на конечное потребление с поправкой на инфляцию в ЕС выросли в 2025 году на 1,6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг потребление алкоголя в России снизилось до 7,42 литра на душу населения.

    Ранее европейцы сократили траты на продукты питания и алкоголь.

    Также в прошлом году Еврокомиссия сообщила о шестикратном росте потребления кокаина в Европе.

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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