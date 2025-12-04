Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Еврокомиссия сообщила о шестикратном росте потребления кокаина в Европе
Показатели употребления кокаина в европейских странах за десять лет достигли рекордных значений, при этом зафиксирован значительный рост и других наркотиков.
С 2013 по 2023 год в Евросоюзе потребление кокаина увеличилось в шесть раз, передает ТАСС. Оценку текущей ситуации на брифинге представил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.
В официальном комментарии Бруннер отметил: «Ситуация с наркотиками в Европе достигла катастрофического уровня. С 2013 по 2023 год потребление кокаина выросло в 6 раз, метадона – в три раза, экстази – вдвое».
Рост употребления зафиксирован не только по кокаину, но и по метадону и экстази, что свидетельствует о масштабном распространении запрещенных веществ.
Еврокомиссар обозначил происходящее как «катастрофический уровень», подчеркнув необходимость реакции со стороны европейских властей.
Подробности динамики по странам и конкретным возрастным группам официально не приводились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийская полиция обнаружила крупнейшую за последнее время партию кокаина весом более трех тонн, спрятанную под землей в департаменте Гуахира.
Наркоторговцы придумывают новые способы перевозки, маскируя кокаин в специях, соках и пластиковых изделиях при отправке из Южной Америки.
В порту Дуйсбурга немецкие власти нашли в контейнере из Бразилии около 500 кг кокаина с рыночной стоимостью свыше 35 млн евро.