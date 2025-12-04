Еврокомиссия сообщила о шестикратном росте потребления кокаина в Европе

Tекст: Денис Тельманов

С 2013 по 2023 год в Евросоюзе потребление кокаина увеличилось в шесть раз, передает ТАСС. Оценку текущей ситуации на брифинге представил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

В официальном комментарии Бруннер отметил: «Ситуация с наркотиками в Европе достигла катастрофического уровня. С 2013 по 2023 год потребление кокаина выросло в 6 раз, метадона – в три раза, экстази – вдвое».

Рост употребления зафиксирован не только по кокаину, но и по метадону и экстази, что свидетельствует о масштабном распространении запрещенных веществ.

Еврокомиссар обозначил происходящее как «катастрофический уровень», подчеркнув необходимость реакции со стороны европейских властей.

Подробности динамики по странам и конкретным возрастным группам официально не приводились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийская полиция обнаружила крупнейшую за последнее время партию кокаина весом более трех тонн, спрятанную под землей в департаменте Гуахира.

Наркоторговцы придумывают новые способы перевозки, маскируя кокаин в специях, соках и пластиковых изделиях при отправке из Южной Америки.

В порту Дуйсбурга немецкие власти нашли в контейнере из Бразилии около 500 кг кокаина с рыночной стоимостью свыше 35 млн евро.