Эксперты рассказали о новых схемах контрабанды кокаина в Европу

Tекст: Ольга Иванова

Организованные преступные группировки совершенствуют методы контрабанды наркотиков в Европу, пишет «Газета.ru». По словам главы федерального ведомства уголовной полиции Германии Хольгера Мюнха, преступники используют химические процессы для добавления кокаина в легальные товары. Такие продукты, как специи, соки и пластмасса, экспортируют из Южной Америки в Европу, где наркотик извлекают в подпольных лабораториях после прохождения официального контроля.

Мюнх отметил: «Преступники являются новаторами и могут гибко использовать свои порой огромные финансовые ресурсы, чтобы адаптировать свои методы контрабанды».

Он подчеркнул, что современное оборудование в аэропортах и портах зачастую не способно обнаружить наркотики, замаскированные подобным образом. Помимо инновационных схем, наркокурьеры все чаще используют мини-подлодки и скоростные надувные лодки для доставки запрещенных веществ по морю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем изъятого кокаина во Франции в первом полугодии 2025 года достиг 37,5 тонн и стал рекордным. Во Франции в порту Дюнкерка при досмотре контейнера обнаружили около одной тонны кокаина, а правоохранители задержали девять подозреваемых.

В морском порту Петербурга в контейнере с бананами из Эквадора обнаружили 1 750 кг кокаина на сумму свыше 20 млрд рублей.



