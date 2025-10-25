Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Эксперты рассказали о новых схемах контрабанды кокаина в Европу
Наркоторговцы разработали новые способы перевозки кокаина, скрывая его в специях, соках и пластмассе при доставке из Южной Америки.
Организованные преступные группировки совершенствуют методы контрабанды наркотиков в Европу, пишет «Газета.ru». По словам главы федерального ведомства уголовной полиции Германии Хольгера Мюнха, преступники используют химические процессы для добавления кокаина в легальные товары. Такие продукты, как специи, соки и пластмасса, экспортируют из Южной Америки в Европу, где наркотик извлекают в подпольных лабораториях после прохождения официального контроля.
Мюнх отметил: «Преступники являются новаторами и могут гибко использовать свои порой огромные финансовые ресурсы, чтобы адаптировать свои методы контрабанды».
Он подчеркнул, что современное оборудование в аэропортах и портах зачастую не способно обнаружить наркотики, замаскированные подобным образом. Помимо инновационных схем, наркокурьеры все чаще используют мини-подлодки и скоростные надувные лодки для доставки запрещенных веществ по морю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объем изъятого кокаина во Франции в первом полугодии 2025 года достиг 37,5 тонн и стал рекордным. Во Франции в порту Дюнкерка при досмотре контейнера обнаружили около одной тонны кокаина, а правоохранители задержали девять подозреваемых.
В морском порту Петербурга в контейнере с бананами из Эквадора обнаружили 1 750 кг кокаина на сумму свыше 20 млрд рублей.