В Британии отказались комментировать задержание «Маринера»

Власти Британии не стали комментировать действия США по захвату российского танкера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-служба премьер-министра Британии Кира Стармера отказалась обсуждать ситуацию с задержанием российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантике близ британских территориальных вод, передает РИА «Новости».

Представитель правительства заявил журналистам: «Мы не комментируем оперативную деятельность других стран, включая использование третьими сторонами британских баз» – эту цитату приводит Sky News.

По данным британских СМИ, задержание произошло недалеко от вод Британии, однако официального подтверждения или опровержения со стороны Лондона не последовало. Ранее газета Times сообщила, что Соединенные Штаты перебросили 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider на авиабазы в Британии.

Ранее американский военный министр Пит Хегсет заявил, что захват «Маринера» связан с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт Юрий Кнутов назвал задержание судна под российским флагом пиратской акцией.

До этого США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. В среду RT сообщил о второй за последние часы попытке задержания этого судна с участием вооруженных сил США.