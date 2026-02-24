«Король губ» умер после процедуры у косметолога в Британии

После процедуры у косметолога в Британии умер «король губ» Джордан Парк

Tекст: Вера Басилая

Известный британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк умер после прохождения бьюти-процедуры. Сообщается, что мужчина скончался после хирургического вмешательства еще 18 февраля, однако информация о его смерти стала известна только сейчас, передает канал «360».

Полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве, но вскоре освободила их под залог до завершения расследования. Парк был известен своей страстью к пластической хирургии, а также работал косметологом.

В 2024 году его самого задерживали по подозрению в непредумышленном убийстве женщины после процедуры по увеличению ягодиц. На момент своей смерти Парк находился под залогом, официальных обвинений ему не предъявляли.

