«Король губ» умер после процедуры у косметолога в Британии

Инфлюенсер Джордан Парк, известный своими пластическими операциями, скончался в Британии после очередной процедуры в возрасте 34 лет, сообщила газета The Sun.
Известный британский инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк умер после прохождения бьюти-процедуры. Сообщается, что мужчина скончался после хирургического вмешательства еще 18 февраля, однако информация о его смерти стала известна только сейчас, передает канал «360».
Полиция задержала двух человек по подозрению в непредумышленном убийстве, но вскоре освободила их под залог до завершения расследования. Парк был известен своей страстью к пластической хирургии, а также работал косметологом.
В 2024 году его самого задерживали по подозрению в непредумышленном убийстве женщины после процедуры по увеличению ягодиц. На момент своей смерти Парк находился под залогом, официальных обвинений ему не предъявляли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти женщины в одной из клиник пластической хирургии в Москве.
Ранее Росздравнадзор начал проверку информации о том, что после проведения липосакции живота в частной клинике Москвы мужчина оказался в коме.