Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Росздравнадзор начал проверку данных о том, что мужчина впал в кому после пластики
Росздравнадзор начал проверку информации о том, что после проведения липосакции живота в частной клинике Москвы мужчина оказался в коме.
Росздравнадзор начал проверку после сообщений СМИ о чрезвычайной ситуации в одной из частных клиник Москвы, передает РИА «Новости». По официальной информации ведомства, проводится изучение обстоятельств инцидента после пластической операции, в результате которой пациент, как утверждается, впал в кому.
В службе уточнили, что по сообщениям СМИ речь идет о мужчине, который перенес липосакцию живота, после чего у него наступила остановка дыхания. Представители клиники вызвали скорую помощь, врачи провели реанимацию, после чего пациента госпитализировали в одну из столичных больниц.
Как отмечают СМИ и Telegram-каналы, пострадавшим оказался советник генерального директора сервиса HeadHunter Виталий Терентьев. На данный момент официальных комментариев от представителей клиники и пострадавшего не поступало. Росздравнадзор обещает проинформировать общественность о результатах проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве возбуждено уголовное дело после смерти женщины в частной клинике пластической хирургии.