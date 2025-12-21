Росздравнадзор начал проверку данных о том, что мужчина впал в кому после пластики

Tекст: Ольга Иванова

Росздравнадзор начал проверку после сообщений СМИ о чрезвычайной ситуации в одной из частных клиник Москвы, передает РИА «Новости». По официальной информации ведомства, проводится изучение обстоятельств инцидента после пластической операции, в результате которой пациент, как утверждается, впал в кому.

В службе уточнили, что по сообщениям СМИ речь идет о мужчине, который перенес липосакцию живота, после чего у него наступила остановка дыхания. Представители клиники вызвали скорую помощь, врачи провели реанимацию, после чего пациента госпитализировали в одну из столичных больниц.

Как отмечают СМИ и Telegram-каналы, пострадавшим оказался советник генерального директора сервиса HeadHunter Виталий Терентьев. На данный момент официальных комментариев от представителей клиники и пострадавшего не поступало. Росздравнадзор обещает проинформировать общественность о результатах проверки.

