Возвращенные с Украины мирные жители приехали в Курск

Хинштейн сообщил о приезде в Курск возвращенных с Украины мирных жителей

Tекст: Вера Басилая

Мирные жители Суджанского района Курской области, которых ранее вывезли на Украину во время оккупации района ВСУ, вернулись в Курск, сообщил в Telegram-канале Хинштейн. Он сообщил, что жителей сопровождали представители правительства региона и медики.

«По моему поручению на месте их встречал председатель комитета региональной безопасности Олег Горячев», – написал Хинштейн.

Вернувшихся разместили в пункте временного размещения, где им предоставили спальные места, питание, одежду и необходимые вещи. Власти пообещали помочь с организацией связи с родственниками и всеми необходимыми выплатами.

По прибытии медицинские работники провели повторный осмотр всех людей. Уже сегодня с жителями будут работать сотрудники социальных служб, чтобы ускорить оформление документов и выплат.

Губернатор отметил, что возвращение земляков каждый раз вызывает сильные эмоции и власти региона делают всё возможное, чтобы как можно больше жителей приграничья смогли вернуться домой.

Помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский сообщил о возвращении на родину трех жителей Курской области, удерживавшихся на Украине с начала 2024 года.

Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной. В результате обмена освободили 157 российских военнослужащих. В рамках этой же операции вернули домой троих российских гражданских лиц.