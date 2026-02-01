Ограничения на Starlink ввели на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ограничения на использование спутниковой связи Starlink были введены на Украине, передает РИА «Новости». Бескрестнов сообщил, что многие пользователи уже столкнулись с первыми контрмерами в работе системы. По его словам, «текущие решения (ограничения на использование Starlink) являются временными, или скажу по-другому – экстренными».

Ранее стало известно, что у Вооруженных сил Украины возникли серьезные проблемы при использовании Starlink, из-за чего украинское Минобороны обратилось к компании SpaceX с просьбой помочь в их решении. Бескрестнов также подчеркнул, что необходимо собрать всю информацию о пользователях услуг SpaceX в рядах ВСУ.

Как пишет издание «Страна.ua», вероятно в ближайшее время на Украине будет отключена часть устройств, работающих через Starlink.

