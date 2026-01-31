Киевлянам пришлось эвакуироваться из тоннелей метро пешком во время блэкаута

Госслужба по ЧС Украины: Киевляне выходили из тоннелей метро пешком

Tекст: Мария Иванова

Киевлянам пришлось покидать тоннели метро пешком во время блэкаута на Украине, передает РИА «Новости».

Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила: «Киев: спасатели эвакуировали почти 500 человек во время вынужденной остановки поездов метрополитена».

После отключения электричества часть поездов остановилась между станциями, и пассажирам пришлось самостоятельно идти по тоннелям. В отдельных случаях людям пришлось преодолеть по железнодорожным путям до одного километра.

Как ранее писали местные СМИ, почти во всех областях страны были введены экстренные отключения электроэнергии.

Министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическими сбоями в энергосистеме.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможном повторении блэкаута и посоветовал жителям заранее запасаться продуктами, водой и лекарствами.

В субботу Киеве и Харькове полностью остановилось метро из-за отключения электричества.