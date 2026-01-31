Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.12 комментариев
Киевлянам пришлось эвакуироваться из тоннелей метро пешком во время блэкаута
Госслужба по ЧС Украины: Киевляне выходили из тоннелей метро пешком
Во время блэкаута в Киеве спасатели вывели почти 500 человек из застрявших в тоннелях поездов метро, часть горожан проходила по шпалам около километра, сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Киевлянам пришлось покидать тоннели метро пешком во время блэкаута на Украине, передает РИА «Новости».
Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила: «Киев: спасатели эвакуировали почти 500 человек во время вынужденной остановки поездов метрополитена».
После отключения электричества часть поездов остановилась между станциями, и пассажирам пришлось самостоятельно идти по тоннелям. В отдельных случаях людям пришлось преодолеть по железнодорожным путям до одного километра.
Как ранее писали местные СМИ, почти во всех областях страны были введены экстренные отключения электроэнергии.
Министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическими сбоями в энергосистеме.
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможном повторении блэкаута и посоветовал жителям заранее запасаться продуктами, водой и лекарствами.
В субботу Киеве и Харькове полностью остановилось метро из-за отключения электричества.