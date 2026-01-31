Tекст: Мария Иванова

Большинство украинских офицеров, которые проходят подготовку в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, «в Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в самовольное оставление части перед отправкой на Украину».

Кроме того, источники отмечают, что подготовленные за рубежом бригады ВСУ в первую очередь отправляются на самые опасные участки фронта. Представитель силовых структур пояснил, что такие части оказываются в первых рядах на горячих направлениях спецоперации на Украине.

Также сообщается о массовых потерях среди личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Зыбино Харьковской области. По данным силовых структур, бойцы этой бригады массово пропадают из-за ежедневных ударов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Вооруженных сил России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ.

Американская газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава.

Ранее сообщалось, что украинские военные, подписавшие краткосрочные молодежные контракты, отправляются на наиболее опасные участки фронта для сдерживания наступления российских сил.