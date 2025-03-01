Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.11 комментариев
Судно с британскими наемниками ВСУ поражено в Одессе
Судно с британскими наемниками ВСУ и военным грузом поражено в Одессе
В Одессе поражено судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ, перевозившее, вероятно, британские безэкипажные катера, часть которых планировалась для размещения в Одессе и Очакове, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ было поражено в Одессе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.
По его словам, украинские СМИ пишут о двух погибших, однако Лебедев заявил, что найдено 13 погибших, а поиски продолжаются.
Лебедев уточнил, что судно перевозило безэкипажные катера (БЭК), предположительно из Британии. Часть БЭК планировалось разместить в Одессе, часть в Очакове Николаевской области. По данным Лебедева, техника предназначалась для атаки на Крым.
Украинские СМИ ранее сообщали о взрыве в Одессе во время воздушной тревоги, а местные власти заявляли о повреждении портовой инфраструктуры.
Ранее в районе порта Черноморск в Одесской области Украины произошли мощные взрывы. На этой неделе в пригороде Одессы было зафиксировано повреждение припортовой инфраструктуры, сообщал глава Одесской областной администрации Олег Кипер.