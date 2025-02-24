Глава Одесской областной администрации сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры

Tекст: Мария Иванова

В пригороде Одессы на юге Украины получила повреждения припортовая инфраструктура, передает ТАСС. О происшествии сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. «Повреждена припортовая инфраструктура», – говорится в его сообщении.

Вечером 23 февраля в Одессе произошел взрыв, однако подробности инцидента не раскрываются. На данный момент неизвестно, связаны ли эти два события между собой. Местные власти не сообщают, какие именно объекты инфраструктуры пострадали и каковы последствия для региона.

Напомним, 21 февраля в Одессе в результате удара было уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для Вооруженных сил Украины.

14 февраля в Одесском районе Одесской области был поврежден объект припортовой инфраструктуры.

За день до этого в Минобороны отчитались, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины.