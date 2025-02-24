  • Новость часаРоссийские войска ликвидировали карман на Курахово-Новоселовском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх
    США объявили о пересмотре отношений с Россией и Украиной
    Мерц прояснил вопрос об отправке военных на Украину
    В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине
    Назван победитель выборов в Германии
    Россия назвала ключевые первопричины конфликта на Украине
    Спецпосланник Трампа назвал конфликт на Украине спровоцированным
    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ
    Китайский эксперт предсказала смену власти на Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    4 комментария
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    8 комментариев
    24 февраля 2025, 09:59 • Новости дня

    Повреждена припортовая инфраструктура в пригороде Одессы

    Глава Одесской областной администрации сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Одессы было зафиксировано повреждение припортовой инфраструктуры, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, не уточнив причины инцидента.

    В пригороде Одессы на юге Украины получила повреждения припортовая инфраструктура, передает ТАСС. О происшествии сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. «Повреждена припортовая инфраструктура», – говорится в его сообщении.

    Вечером 23 февраля в Одессе произошел взрыв, однако подробности инцидента не раскрываются. На данный момент неизвестно, связаны ли эти два события между собой. Местные власти не сообщают, какие именно объекты инфраструктуры пострадали и каковы последствия для региона.

    Напомним, 21 февраля в Одессе в результате удара было уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для Вооруженных сил Украины.

    14 февраля в Одесском районе Одесской области был поврежден объект припортовой инфраструктуры.

    За день до этого в Минобороны отчитались, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины.

    23 февраля 2025, 18:01 • Новости дня
    Зеленский назвал условие своей отставки
    Зеленский назвал условие своей отставки
    @ Shalan Stewart/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции, транслируемой через YouTube-канал его офиса, заявил, что готов покинуть пост президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский отметил, что готов рассмотреть этот шаг как необходимое условие для мира: «Если мир для Украины – вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», – подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

    Как писал журнал The Economist, в случае проведения выборов на Украине Зеленский проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

    Коментарии (32)
    23 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов

    Bloomberg: Украина отвергла требование США создать фонд на 500 млрд долларов

    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина выразила несогласие с требованием США о создании фонда на 500 млрд долларов в рамках возмещения трат. Киев считает, что сумма должна быть около 90 млрд долларов, и требует гарантий будущей помощи, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Украина выступила против предложения США о формировании специального фонда на 500 млрд долларов. Это требование входило в рамки ресурсной сделки по возмещению затрат американской стороны. Киев оценивает необходимую сумму в пять раз меньше – около 90 млрд долларов, и настаивает на получении гарантий о будущей военной и финансовой поддержке от США, передает РБК.

    Источник украинского издания New Voice заявил, что США первоначально предлагали установить размер фонда в 500 млрд долларов, но впоследствии уменьшили предложение до 100 млрд долларов, передав его спецпредставителю Киту Келлогу.

    Украина также выразила желание организовать встречу между украинским и американским президентами на следующей неделе для обсуждения деталей и дальнейших шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.

    Коментарии (33)
    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    Коментарии (0)
    23 февраля 2025, 12:08 • Новости дня
    Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
    Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским СМИ предрекли две волны эмиграции из страны после окончания спецоперации в связи с возвращением 2 млн человек и возможным вступлением в ЕС.

    Украинское издание Telegraf предсказывает, что после завершения специальной военной операции (СВО) жители Украины массово покинут страну. По данным издания, ожидается две волны эмиграции.

    Первая волна начнется сразу после окончания боевых действий. Прогнозируется, что в Украину вернутся около 2 млн человек, но примерно такое же количество мужчин уедет за границ, передает «Лента.ру».

    Вторая волна миграции ожидается в случае вступления Украины в Европейский союз (ЕС). В этом случае страну могут покинуть от 1 до 2 млн человек. Основной причиной станет разница в уровне заработной платы на Украине и в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние четыре года на Украине снизилось количество первоклассников на 122 тыс.

    Коментарии (18)
    24 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове

    Бойца ММА Леванова задержали в Кирове после его нападения на жену участника СВО и оскорблений в адрес российской армии

    Tекст: Антон Антонов

    В Кирове задержан мужчина, который проявил агрессию в отношении жены участника российской специальной военной операции на Украине, оскорбительно высказывался о российской армии и заявлял о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов», сообщили в региональном управлении МВД. СМИ уточняют, что задержан боец лиги поп-ММА Gas Fight Матвей Леванов.

    В МВД сообщили, что мужчина был установлен и задержан, его привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

    В Сети опубликовано видео, на котором Леванов проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Он выкрикивает нацистские лозунги и заявляет о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов». Также Леванов на видео высказывается против России и спецоперации, демонстрирует нацистское приветствие, передает РЕН ТВ.

    Леванов выступал в ММА-промоушене Gas Fight. В лиге уже сообщили о его исключении. «Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности», – говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

    Gas Fight пояснила, что Леванов исключен «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом лиги».

    В ноябре в Тобольске таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции. Таксист заявил, что убивает тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. В мае произошло нападение на участников СВО в Башкирии.

    Коментарии (21)
    24 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
    @ Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

    Коментарии (5)
    24 февраля 2025, 02:24 • Новости дня
    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной

    Уолтц сообщил о «реформулировании» Вашингтоном отношений с Россией и Украиной

    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

    «Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Вашингтон хочет, чтобы «народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций». Также США «реформулируют то, как взаимодействуют с Россией». Частью этой деятельности стали переговоры с Россией, сказал он.

    Еще одним этапом переформулирования подхода США можно считать предстоящие контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уолтц подчеркнул, что США приветствуют идеи европейских государств по гарантиям безопасности для Украины и их лидирующую роль в поддержании стабильности на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вашингтон также пытается заставить Киев подписать проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 06:32 • Новости дня
    Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
    Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, сообщило минобороны Австралии. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что его страна также вводит дополнительные санкции против 52 лиц и организаций.

    Под санкции Австралии попали 70 лиц и 79 организаций. Отмечается, что «это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года». Они касаются в том числе администрации новых регионов России, включая министров, судей и прокуроров, а также «лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», передает РИА «Новости».

    Также санкции направлены против лиц в оборонном, транспортном и финансовом секторах России и «тех, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру». Австралия запретила «поставки коммерческих беспилотников и компонентов, включая предоставление сопутствующих услуг».

    Австралия ввела в общей сложности более 1,4 тыс. санкций против России.

    Глава МИД Новой Зеландии сообщил: «Дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций». В санкционный список включены 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них компании, связанные с экспортом энергоносителей из России, а также высшие военнослужащие КНДР, якобы оказывавшие помощь России.

    Питерс также сообщил о решении страны внести 3 млн долларов в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины, управляемый Всемирным банком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Лондон в понедельник объявит о самом крупном с начала конфликта на Украине пакете санкций в отношении России. Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Тем временем Вашингтон заявил, что рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров.

    Коментарии (14)
    24 февраля 2025, 08:58 • Новости дня
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта, таких как расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений, может привести к тяжелым последствиям, в том числе для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Сергей Рябков подчеркнул, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин может привести к тяжелым последствиям, включая ухудшение российско-американских отношений. По его словам, Москва не хочет таких последствий и изложила свою позицию американской стороне на встрече в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    По его словам, американская сторона стремится к быстрому прекращению огня, однако российская позиция заключается в необходимости долгосрочного урегулирования, которое должно включать преодоление ключевых причин конфликта. Замглавы МИД пояснил, что спецоперация была мотивирована глубинными причинами, вызванными политикой США и европейских стран на восточноевропейском направлении.

    К ключевым причинам, которые необходимо устранить, Рябков отнес расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом Минских соглашений и нарушения прав русскоязычных граждан. По словам дипломата, без решения этих вопросов невозможно достичь долгосрочного мира.

    Рябков подчеркнул, что прекращение огня само по себе не является решением, и Россия имеет другой подход, основанный на заявлениях президента Владимира Путина и разъяснениях российских представителей на международных встречах.

    Ранее на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20 Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Рябков  сообщил, что встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели. Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Коментарии (5)
    24 февраля 2025, 04:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал конфликт на Украине спровоцированным
    Уиткофф назвал конфликт на Украине спровоцированным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, подчеркнув, что инициатива «не обязательно» исходила от России.

    Уиткофф считает, что конфликт на Украине не должен был начаться. «Он был спровоцирован. Это не обязательно значит, что его спровоцировали русские», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф заявил, что американские компании могут вернуться на российский рынок в случае достижения мирного соглашения на Украине. Кроме того, Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым на следующей неделе.

    Коментарии (24)
    24 февраля 2025, 00:55 • Новости дня
    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по предложенному США проекту резолюции по Украине

    Совбез ООН запланировал голосование по проекту резолюции по Украине
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в понедельник проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине, сообщило постпредство Китая, председательствующее в Совбезе в феврале.

    Голосование состоится в 23.00 мск. Проект резолюции, предложенный США, копирует документ Генеральной Ассамблеи ООН, предложенный Вашингтоном ранее, передает РИА «Новости».

    США предложили его в противовес антироссийскому проекту, отказавшись от соавторства с западными странами. В тексте не используются формулировки о «вторжении» России, а сам конфликт назван «российско-украинским».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.

    СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию, предложив взамен свою версию. США потребовали от Украины отозвать ее проект резолюции. Британия и Франция просили США изменить американский проект резолюции по Украине.

    В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 06:43 • Новости дня
    США призвали ГА ООН голосовать против антироссийских резолюций по Украине

    США призвали ГА ООН поддерживать только их проект нейтральной резолюции по конфликту на Украине

    США призвали ГА ООН голосовать против антироссийских резолюций по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты, сообщает Reuters.

    В американской дипломатической ноте содержится призыв «проголосовать против любой другой резолюции или поправок». Свой проект они считают «перспективной резолюцией, сфокусированной на одной простой идее» – завершении конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По мнению США, поддержка американской резолюции Генассамблеей ООН позволит «придать подлинный импульс международному миру и безопасности, поддержание которых является ключевой целью ООН».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 24 февраля намерены представить Генассамблее ООН проект резолюции по Украине, в котором не обвиняют Россию в начале конфликта. Кроме того, в понедельник СБ ООН также проведет голосование по предложенному США нейтральному проекту резолюции по конфликту на Украине. СМИ сообщали, что США выступили против украинской резолюции. В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    В Кремле объяснили реакцию Трампа на заявления Зеленского

    Песков назвал вполне объяснимой реакцию Трампа на заявления Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему реакция президента США и его команды на заявления Владимира Зеленского была столь резкой, отметив, что ни один президент не потерпит такого отношения.

    Песков назвал объяснимой реакцию американского лидера и его команды на некорректные заявления Зеленского. Песков подчеркнул, что ни один президент не будет терпеть подобное отношение к себе, а его команда и соратники не станут терпеть неуважение к своему лидеру, передает РИА «Новости».

    Он сделал это заявление в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что жесткая риторика президента США в адрес Зеленского была ответом на недопустимые высказывания украинского лидера.

    Ранее Washington Post сообщала, что решение Владимира Зеленского раскритиковать президента США оказалось ошибочным, что негативно сказалось на отношениях между Украиной и США.

    В Белом доме заявили, что Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес президента США.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 08:18 • Новости дня
    Китайский эксперт предсказала смену власти на Украине

    Китайский эксперт заявила о возможности смены режима на Украине из-за давления США

    Китайский эксперт предсказала смену власти на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайский политолог Су Сяохуэй предположила, что США могут инициировать смену режима на Украине, если нынешняя власть будет мешать урегулированию кризиса, учитывая комментарии Дональда Трампа о Зеленском.

    Соединенные Штаты могут способствовать смене власти на Украине, если нынешний режим будет препятствовать урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора отдела американистики Китайского института международных исследований Су Сяохуэй.

    В интервью политолог отметила, что шквал критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского отражает стремление американского лидера упростить проведение своей политики на международной арене.

    Су Сяохуэй считает, что Вашингтон оказывает давление как на Киев, так и на Брюссель, поскольку в администрации Белого дома полагают, что ЕС и Украина не следуют политической линии США. Политолог подчеркнула, что американская политика направлена на перезагрузку отношений с Россией, а для достижения этой цели необходимо разрешить украинский кризис.

    Несмотря на это, Су Сяохуэй отметила, что Евросоюз и Украина пытались повлиять на политику США, утверждая о необходимости координации с ними перед переговорами с Москвой. Однако это противоречит идеям Трампа, который считает, что Киев и Брюссель создают препятствия, вместо того чтобы содействовать достижению целей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала президента Украины Зеленского «маленьким диктатором» в ходе своего выступления. Сообщалось, что США объявили о намерении пересмотреть отношения с Россией и Украиной. Также США решили отказаться от стопроцентного контроля фонда в сделке с Украиной.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2025, 17:08 • Новости дня
    FT: США отказались от стопроцентного контроля фонда в сделке с Украиной

    FT: Проект сделки США с Украиной исключил условие о 100% контроле фонда

    Tекст: Ольга Иванова

    В проекте соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых убрали условие о полном контроле США над фондом, что ранее было названо неприемлемым украинской стороной, сообщает Financial Times.

    Условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом были исключены из нового проекта соглашения с Украиной о полезных ископаемых, сообщает РИА «Новости». В первом варианте договора предусматривалось, что США будут поддерживать полный финансовый контроль, а Украина обязуется вносить 50% доходов от минеральных ресурсов до достижения 500 млрд долларов. Эти условия были названы украинскими чиновниками неприемлемыми и, согласно Financial Times, убраны из последующего проекта.

    Украинские представители считают, что соглашение будет подписано, когда США предоставят гарантии безопасности. Один из украинских чиновников отметил, что текущий проект все еще требует от Украины выполнения множества обязательств, в то время как предложения американской стороны остаются слабыми.

    Новый проект также включает в себя создание инвестиционного фонда восстановления, что остается в рамках обсуждений между двумя странами. Однако, детали о распределении финансового участия между сторонами продолжают обсуждаться, что создает сложности в достижении окончательного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отказывается подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2025, 23:05 • Новости дня
    Зеленский заявил, что «не знал» погибшего в украинской тюрьме журналиста Лиру

    Зеленский назвал погибшего в украинской тюрьме журналиста Лиру «наполовину американцем»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не был знаком с журналистом Гонсало Лирой, умершим в тюрьме Украины, и не считает его угрозой.

    Журналист из Чили отметил, что, по словам семьи Лиры, приказ об убийстве отдал сам Зеленский. Украинский лидер делал вид, что не понимает вопрос. Когда журналист сказал, что должен был задать вопрос на эту тему, Зеленский ответил: «Вы уверены?». «Я не знаю этого человека, я никогда не знал его», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Он выразил сомнения в том, что «один журналист из Чили, который наполовину американец, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лира восемь месяцев находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. В январе 2024 года Госдеп подтвердил, что Лира скончался в украинской тюрьме.

    На днях Маск обвинил Зеленского в гибели американского журналиста. Позднее он еще раз заявил, что «Зеленскому не стоило убивать американского журналиста».

    Коментарии (3)
    Главное
    Шольц отказался от переговоров о коалиции
    Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг
    Макрон и Стармер намерены отговорить Трампа от переговоров с Россией
    Восточная Европа потребовала отменить привилегии для агропродукции Украины
    Экс-министр Улюкаев обратился в суд за снятием судимости
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове
    Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ после хет-трика

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

    Французский Renault не исключил возврата в Россию. По некоторым данным, о таком шаге задумываются и другие автопроизводители. В правительстве отметили, что одним из условий их возвращения будет признание новых границ страны. Однако это условие, судя по всему, будет не единственным. Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть. Теперь, как утверждают западные СМИ, она хочет получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС. Но на сей раз Урсула должна проиграть. Подробности

    Перейти в раздел

    Как советская авиация расколола «крепкий орешек» нацистов на пути к Берлину

    Ровно 80 лет назад, в очередной День рождения Красной армии, советские войска овладели Познанью – это стратегически важный город-крепость, который прикрывал подходы к Берлину. Понимания это, гарнизон нацистов в течение месяца оказывал яростное сопротивление наземным частям Красной армии. Однако цитадель на реке Одер все же пала – и решающую роль в этом сыграла советская авиация. Подробности

    Перейти в раздел

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............