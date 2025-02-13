ВС России поразили аэродромы и порты Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цехам производства БПЛА, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM, три американских снаряда РСЗО HIMARS, три французские управляемые авиабомбы Hammer, а также 202 беспилотника.

С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 247 беспилотников, 592 ЗРК, 21 314 танков и других бронемашин, 1515 боевых машин РСЗО, 21 627 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 528 единиц спецтехники.

Ранее в четверг сообщалось, что в Одесской области был поврежден объект припортовой инфраструктуры.

Накануне в Минобороны отчитались, что ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине.