Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
Российские войска нанесли удары по предприятиям в Днепропетровске
В Днепропетровске и Днепровском районе в результате ударов российских войск по предприятиям произошли пожары, сообщил глава украинской Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Ганжа сообщил в соцсетях, что удары наносились беспилотниками и артиллерией. «Произошли пожары», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский энергетический холдинг ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске.
Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу.
В пятницу в Днепропетровске в результате взрыва загорелся объект критической инфраструктуры.
В среду Ганжа сообщил о пожаре на промышленном предприятии в Днепропетровске после взрыва.