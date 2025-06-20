С Украины сбежали два «кошелька» Зеленского

Tекст: Антон Антонов

Украинский журналист Михаил Ткач рассказал, что Чернышев в составе делагации, возглавляемой Зеленским, поехал в Австрию, но «предсказуемо не вернулся на Украину», пишет «Российская газета».

На Украине бывшие подчиненные Чернышева подозреваются в неправомерном обогащении.

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский (находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене) заявил, что «Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область», передает ТАСС.

В СМИ и соцсетях и Чернышева, и Миндича называют «кошельками» Зеленского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Миндич поддерживал тесные контакты с президентом и являлся одним из консультантов главы его офиса Андрея Ермака.



