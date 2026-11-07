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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    7 ноября 2026, 07:37 • Новости дня

    Киев начал проверки из-за «мертвых душ» в подразделениях в Черниговской области

    Киев начал проверки из-за коррупции в подразделениях в Черниговской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины начались массовые проверки всех дислоцированных подразделений украинских войск из-за выявленных случаев коррупции и наличия «мертвых душ».

    Подразделения украинской территориальной обороны инспектирует командующий региональным управлением полковник Дмитрий Синявский, также ожидается прибытие руководства Госпогранслужбы Украины.

    Российские расчеты беспилотников «Герань» атаковали позиции ВСУ. Удары наносились в районе населенных пунктов Березна, Городище и Клюсы в Черниговской области, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России разгромили украинские склады БПЛА в районе Мены Черниговской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    6 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    @ EUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве за последний месяц зафиксировано резкое падение цен на аренду жилья из-за массового оттока населения, тогда как в других регионах Украины арендные ставки значительно выросли, сообщили украинские СМИ.

    Стоимость аренды жилья в Киеве за последний месяц упала в среднем на 10-15%, а отдельные объекты подешевели до 30%, пишет издание «Страна.ua». По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, резкий обвал цен связан с дисбалансом спроса и предложения: количество арендаторов уменьшилось на 25-30%, а число сдающихся квартир выросло минимум на треть.

    «Люди массово выезжают из Киева – кто в пригород, кто в другие регионы, в первую очередь западные. По нашим оценкам, с лета из столицы уехало до 500 тыс. человек, и отток населения продолжается», – отметил Романов.

    В первую очередь дешевеют квартиры на левом берегу Днепра, откуда люди бегут после атак на мосты, а также жилье возле промышленных объектов и в домах без резервного энергоснабжения. Так, в Киеве появились предложения аренды по 6-8 тыс. гривен в месяц.

    Миграция из Киева спровоцировала резкий рост цен в других областях. В частности, во Львове стоимость аренды выросла, а в Ужгороде скромную однокомнатную квартиру сдают за 1200-1300 долларов (летом цена не превышала 700-750 долларов). Риелторы прогнозируют дальнейшее падение цен в Киеве и рост в регионах, которые считаются «относительно безопасными».

    Мэр Виталий Кличко ранее заявил, что восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева находятся «под большим вопросом».

    По словам директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Накануне СМИ сообщили о погружении улиц украинской столицы в темноту из-за отсутствия электричества.


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    6 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    Пушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
    @ Кристина Соловьева/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что до победы России в специальной военной операции осталось немного времени, после чего регион сможет полноценно заняться развитием экономики.

    России осталось очень немного времени до победы в СВО. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время просветительского марафона общества «Знание», передает ТАСС.

    «Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР пригласил молодых специалистов приехать в республику. Пушилин отметил крайнюю востребованность таких кадров и пообещал создать все необходимые условия для молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о продвижении российских войск вдоль реки Казенный Торец для срезания выступа позиций украинской армии. Глава региона охарактеризовал противостоящих российским военным неонацистов как зверье без моральных устоев.

    В воскресенье Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине

    Эксперт Анпилогов: Дефицит электроэнергии грозит Украине тяжелыми последствиями

    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация с энергетикой и логистикой на Украине грозит возвращением крупных городов к бытовым условиям 500-летней давности. Остановка работы энергосистемы может привести к замерзанию людей в своих квартирах и вспышкам тяжелых заболеваний, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в Киеве сообщили об энергетическом коллапсе.

    «На Украине электроэнергия дается на три – пять часов в сутки. Веерные отключения идут по графику и без. Выведены из строя основные генерирующие маневренные мощности, обеспечивающие устойчивость и адаптивность энергосистемы», – рассказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, на Украине прекратили работу практически все ТЭЦ, предназначенные для комбинированного производства энергии, а также существенная часть ГЭС Днепровского каскада и других рек. «Фактически в стране остались только атомные станции, которые, впрочем, крайне плохо подходят для управления мощностью в суточном, а тем более – в почасовом ритме», – продолжил спикер.

    «Украина давно зависела от энергетических перетоков с территории Евросоюза. Сейчас ситуация с импортом также обострилась ввиду поражения высоковольтных подстанций с напряжением 700 кВ. Россия выбивает так называемое становое распределение электроэнергии», – детализировал собеседник.

    Ситуация грозит Украине тяжелыми последствиями, предупредил эксперт. «Существовать в таком режиме можно достаточно долго, но условия жизни при этом будут неуклонно и стремительно ухудшаться. Отсутствие электричества приведет к остановке насосов, перекачивающих канализационные стоки. Рано или поздно это вызовет вспышку заболеваний в Киеве и других крупных городах, вплоть до холеры и дизентерии», – отметил спикер.

    «Часть населения будет вырубать деревья и кустарники на городских улицах и устанавливать в квартирах буржуйки. Некоторые переселятся из своих квартир в заброшенные дома с печным отоплением. Мои украинские знакомые прошлую зиму провели в палатке, установленной в их же спальне. Только так они могли согреться», – поделился Анпилогов.

    Эксперт также не исключил, что украинцы переймут опыт азиатских населенных пунктов с коллективным приготовлением еды на придомовых территориях. «Жизнь населения Украины, без преувеличения, рискует в скором времени уподобиться бытовым условиям крестьянской избы XVI века», – указал собеседник.

    При этом, заметил он, помощь Европы кардинальным образом не изменит ситуацию. «Установка генераторов носит очаговый характер. Резервная генерация на жидком топливе серьезно зависит от логистики и наличия энергоносителей, которые, как известно, в приоритетном порядке используются для военных нужд», – пояснил спикер.

    «Что касается высоковольтных трансформаторов, то это сложное устройство, которое изготавливается специалистами для конкретных участков энергосистемы. Украинские власти не смогут приехать в Испанию и как в супермаркете купить необходимое оборудование», – продолжил Анпилогов.

    «К тому же трансформаторы – это довольно габаритные устройства размером с частный жилой дом. Перевезти их на Украину и начать установку незаметно для российской стороны будет практически невозможно. Они являются максимально удобными целями для наших военных», – добавил эксперт.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар БПЛА по аккумуляторному парку в Белой Церкви в Киевской области, сообщило Минобороны в своем канале в Max. Этот объект обеспечивал электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Киев в ночь на пятницу практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ. В некоторых правобережных районах действуют экстренные и аварийные отключения света. Судя по опубликованным кадрам панорамы жилых массивов, свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры.

    Из-за аварийного обесточивания объектов предприятия «Киевводоканал» перебои с водой распространились на все районы украинской столицы. Мэр Виталий Кличко заявил: восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева – «под большим вопросом».

    По словам директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Напомним, ранее Владимир Зеленский признал, что на Украине в той или иной степени повреждены все электростанции. В обращении к участникам 30-го Иберо-американского саммита он заявил, что страна нуждается в трансформаторах, кабелях, современном электротехническом оборудовании и различных генераторах – как дизельных, так и газовых, и попросил латиноамериканские страны и Испанию «срочно» помочь, передает РБК.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины. Вскоре министерство энергетики республики сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на АЭС из-за масштабных повреждений.

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    6 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Первый снег выпал в Киеве на фоне отсутствия света и воды

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве выпали первый снег и град на фоне критической ситуации со снабжением водой и электричеством, сообщают местные СМИ.

    Непогода накрыла столицу Украины на фоне критической ситуации со снабжением электричеством и водой. В Киеве выпали град и первый снег, передает ТАСС со ссылкой на издание «Факты ICTV».

    Издание опубликовало несколько видеозаписей, на которых видны огромные пробки на дорогах Киева на фоне снега и града.

    Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что отопление подано только в 45% жилых домов украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти украинской столицы допустили появление уличных туалетов в Киеве из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Во вторник в украинской столице и двух областях ввели экстренные отключения света.

    В понедельник часть домов в Киеве осталась без электроснабжения на 37 часов.

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    6 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Избитому в тайной тюрьме под Киевом подростку вменили нападение на полицейского
    Избитому в тайной тюрьме под Киевом подростку вменили нападение на полицейского
    @ Stringer/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция инкриминирует 14-летнему Алексею Пекуру, избитому в тайной тюрьме под Киевом, нападение на полицейского, сообщил журналист Ростислав Шапошников.

    Об обвинениях Шапошников рассказал со ссылкой на отца подростка, передает ТАСС. «Бучанское отделение полиции обвиняет мальчишку в нападении на полицейского, хотя в это время ребенок находился в школе. Врач не поставил правильный диагноз, написал для отписки бог знает что. Ребенка выставляют как нападавшего на полицейского, хотя все видели, к какому состоянию его привели (глава офиса Владимира Зеленского Кирилл) Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и те, кто «заботились» о его состоянии», – заявил журналист изданию «Страна.ua».

    По версии следствия, Пекур напал на полицейского в 16:00 по местному времени (17:00 мск). Однако, как заявляет отец, в этот момент ребенок находился на занятиях в школе, а к зданию с тайной тюрьмой подошел лишь около 19:25 (20:25 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Европарламенте потребовали прекратить пытки на Украине на фоне сообщений об издевательствах в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду избитого там 14-летнего Алексея Пекура внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Днем ранее украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме.

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    6 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались предстоящие в ОАЭ переговоры по украинскому урегулированию.

    Глава государства также обсудил с участниками совещания обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны, передает РИА «Новости».

    Путин сообщил, что в заседании постоянных членов Совбеза примут участие члены российской делегации, которые поедут в Абу-Даби на переговоры. На совещании присутствовали помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Президент выразил благодарность руководству ОАЭ за проведение переговоров по украинскому урегулированию. «На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах, за что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности меры по противодействию попыткам воздействия на российскую молодежь из-за рубежа.

    В сентябре Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросам нейтрализации угроз общественной безопасности.

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    6 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    БДИПЧ ОБСЕ отказалось комментировать скандал с тайной тюрьмой под Киевом
    БДИПЧ ОБСЕ отказалось комментировать скандал с тайной тюрьмой под Киевом
    @ Adrian Grycuk/wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не стало комментировать ситуацию вокруг тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом, сославшись на неясность обстоятельств.

    В организации заявили, что фактические обстоятельства произошедшего остаются неясными, передает РИА «Новости». «БДИПЧ не может комментировать события, которые ведомство не в состоянии проверить», – сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пользователи социальных сетей на Украине выступили в поддержку прибывшей к секретной тюрьме под Киевом арестованного медика Валентины Молодой.

    Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии.

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    6 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Суд арестовал участницу протеста у тайной тюрьмы под Киевом

    Суд на Украине арестовал участницу протеста у тайной тюрьмы под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Суд арестовал на 59 дней Валерию Ладыку, участницу протеста у тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

    Суд арестовал на 59 дней с возможностью внесения залога в 66 тыс. гривен Валерию Ладыку, которая во время протестов у тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка толкала служебный транспорт и призывала толпу перевернуть автобус с военными, передает ТАСС.

    Ранее Соломенский суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога медработницу Валентину Молодую.

    По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, дом служил временным пунктом дислокации, где держат мобилизованных и сбежавших в самоволку солдат. Лишь после резонанса в СМИ врачам позволили забрать из подвала нуждавшихся в помощи мужчин со следами побоев и избитого 14-летнего подростка. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов признал наличие множества подобных неофициальных тюрем на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинский суд поместил под стражу прибывшего к тайной тюрьме водителя скорой помощи Виктора Ена. В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще двоих участников протестов у неофициального места содержания людей под Киевом. Во вторник заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий заявил о возбуждении трех уголовных дел против участников акции.

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    6 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Умерова назначили главой делегации Украины на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Украинскую делегацию на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби возглавит глава службы внешней разведки страны Рустем Умеров, сообщил украинский телеканал ТСН.

    ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Дмитрия Литвина сообщает, что украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби будет возглавлять Рустем Умеров, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала, к делегации присоединится глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов).

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах в Абу-Даби планируется обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и шаги к мирному урегулированию.

     Ранее СМИ писали, что якобы Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о закрытом характере предстоящей встречи. Во вторник Песков назвал Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах.

    В пятницу президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности о предстоящих переговорах в ОАЭ.

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    7 ноября 2026, 03:45 • Новости дня
    Предприятие в Орле получило повреждения при ракетном ударе ВСУ
    Предприятие в Орле получило повреждения при ракетном ударе ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Производственные помещения предприятия в Орле повреждены в результате массированной ракетной атаки ВСУ, сообщил глава Орловской области Андрей Клычков.

    «Враг снова атаковал гражданские объекты нашего региона», – заявил Клычков в «Максе».

    Он сообщил, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Орловской области, в результате чего повреждения получило предприятие в Советском районе.

    На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, принимаются меры для локализации и устранения повреждений. Специалисты продолжают оценку последствий атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир.

    Жертвами атак украинских дронов в ДНР стали два мирных жителя.

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    6 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину для нужд ВСУ вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения, сообщили в Минобороны.

    Также были выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения, говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

    В среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    Комментарии (21)
    7 ноября 2026, 05:47 • Новости дня
    Дроны атаковали Саратовскую область

    Бусаргин: При атаке БПЛА на Саратовскую область есть пострадавшие

    Дроны атаковали Саратовскую область
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на Саратовскую область повреждены объекты гражданской инфраструктуры; по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие», – написал Бусаргин в «Максе».

    По его словам, на месте атаки работают все оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир.

    Предприятие в Орле получило повреждения при ракетном ударе ВСУ.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Минобороны: В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами. Судно типа «сухогруз» доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    Отмечается, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки украинской армии грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    Мерц назвал Трампу условие для мирного договора по Украине

    Handelsblatt: Мерц заявил Трампу о необходимости согласия НАТО на мир на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что мирное соглашение по Украине должно получить одобрение всех стран НАТО.

    Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине, пишет газета Handelsblatt.

    «Обе стороны согласились с тем, что война против Украины должна быть прекращена как можно скорее. Кроме того, любое мирное соглашение должно быть достигнуто при согласии всех партнеров по НАТО», – сказал Корнелиус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения за рамками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей этого документа.

    В среду Песков отметил отсутствие планов телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Трампом.

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    6 ноября 2026, 19:45 • Новости дня
    Стал известен глава делегации Украины на переговорах в Абу-Даби

    CBS News: Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Об этом сам Буданов сообщил телеканалу CBS News, пишет ТАСС. По его словам, он не ожидает значительного прорыва на переговорах.

    При этом глава офиса Зеленского подчеркнул, что сам факт встречи уже является прогрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зять президента США Джаред Кушнер заявил о разработке пути к мирному соглашению по украинскому конфликту.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Киеву вопрос о составе украинской делегации на переговорах.

    В конце октября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о формировании костяка российской делегации для встречи в Абу-Даби.

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