На Украине задержали родственника партнера Зеленского за коррупцию

Tекст: Александра Юдина

По версии следствия, речь идет о человеке, который в 2021 году контролировал закупки оборудования для энергопредприятия и оформлял сделки через подконтрольные фирмы по завышенным ценам, что привело к ущербу в 132 млн гривен, передает ТАСС.

Правоохранители установили, что подозреваемый был задержан при попытке покинуть территорию страны. В деле фигурируют семь обвиняемых, но имя ключевого из них официально не раскрывается.

Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечает, что речь идет о Леониде Миндиче – родственнике совладельца «Квартал 95» Тимура Миндича, который считается бизнес-партнером Владимира Зеленского.

Издание отмечает, что Миндич поддерживает тесные контакты с президентом и является одним из консультантов главы его офиса Андрея Ермака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 28 работников военной отрасли обвинили в хищении на сумму 36,5 млн долларов, что привело к скандалу в сфере оборонных закупок. Также сообщалось, что главу департамента Минобороны Украины отстранили в связи с уголовным делом. На фоне этого на Украине вскрыли закупку некачественной одежды для ВСУ, что усугубило ситуацию с прозрачностью в военных закупках.